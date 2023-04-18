'Де вони в Підмосков'ї 'ЛНР' знайшли?': у Мережі не повірили у візит Путіна на окуповані території

18 квітня пропагандистські ЗМІ РФ заявили, що російський диктатор Путін нібито відвідав Херсонський напрямок і самопроголошену "ЛНР".

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Путін нібито відвідав Херсонську область і "ЛНР" / скріншот

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео нібито відвідування кремлівським диктатором Володимиром Путіним окупованих територій Херсонської та Луганської областей України. У Мережі засумнівалися, що зйомки проводилися насправді на Херсонщині та у самопроголошеній "ЛНР", а також в тому, що людина на відео - це дійсно президент країни-агресора РФ, а не один з його двійників.

Свої коментарі користувачі опублікували в Telegram-каналах:

"Зйомки з бункера?";

відео дня

"Де Хаймерси?";

"Який Путін? Банкетний або оригінальний?";

"Копія Путіна подарувала копію ікони";

"Рейтинги так сильно впали, що довелося вилізти з бункера?";

"Де вони в Підмосков'ї ЛНР знайшли?";

"Ікона Vs Himars, 2 сезон, перша серія".

Тим часом Telegram-канал СВР також стверджує, що на окуповані території приїхав не Путін, а "людина, схожа на президента Росії".

"Нещодавні відвідування двійником Криму та Маріуполя так сподобалися Путіну та оточенню, що було вирішено продовжити подібні заходи. Цього разу дублер прилетів, як у дитячій пісні, як чарівник у блакитному вертольоті, відвідав штаб угруповання військ на Херсонському напрямку і навіть прийняв доповіді від генералів", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, в Кремлі намагаються переконати росіян, що "Путін під кулями відвідує передову та особистою хоробрістю піднімає бойовий дух солдатів та опальних генералів перед майбутнім контрнаступом українських військ".

"Те, що це не працює як задумано, ніхто президенту не каже. Цирк, та й годі", - резюмували на каналі.

"Візит" Путіна в "ЛНР" та на Херсонщину

Вранці у вівторок, 18 квітня, пропагандистські ЗМІ РФ заявили, що російський диктатор Путін нібито з'явився на Херсонському напрямку, куди прибув, щоб привітати офіцерів окупаційної армії з Великоднем.

При цьому під час відвідування він нібито подарував їм ікону та попросив надати доповідь про "оперативну обстановку".

Путін подарував ікону окупантам / скріншот

Також пропагандисти повідомляють, що глава Кремля після окупованої Херсонської області відправився в так звану "ЛНР".

Візит Путіна до Маріуполя та Криму

У ніч на 19 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито приїхав в окупований Маріуполь Донецької області, а вдень 18 березня він був в анексованому Криму.

Telegram-канал Генерал СВР стверджує, що інформація ресурсів Кремля про те, що Володимир Путін відвідав Крим і Маріуполь не відповідає дійсності.

"Президент перебував у цей час за багато сотень кілометрів, в теплі та цілковитій безпеці", - йдеться у повідомленні.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у господаря Кремля кілька.

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