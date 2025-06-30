Дрони РФ атакували Харківщину: є руйнування та пожежі, четверо постраждалих

Коротко:
- Три населені пункти Харківщини постраждали внаслідок атаки РФ
- До медиків звернулися чотири людини
У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали чотири людини.
Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, унаслідок атаки постраждали три населені пункти Харківщини.
У Пісочині внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО, почалася пожежа.
У Куротному Чугуївського району пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.
У Дергачах унаслідок влучання БПЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.
Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих у Пісочині.
Пізніше у ДСНС уточнили, що у м. Пісочин горіла будівля СТО на площі 50 кв. м. Постраждало 8 людей, з них одна дитина.
У м. Дергачі сталося дві пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м. Постраждалих немає.
У с. Курортне (Чугуївський район) горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 кв. м. Постраждалих немає.
Як писав Главред, у ніч на 25 червня російська армія атакувала Харків дронами. Ворог завдав щонайменше сім ударів. Під ударом опинилося цивільне підприємство в Київському районі. Також було пошкоджено незаселений житловий будинок, виникла пожежа.
У ніч на 29 червня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Львівській області. У результаті атаки було зафіксовано влучання по об'єкту промислової інфраструктури в Дрогобицькому районі.
Основні удари були спрямовані на західні області. Вибухи також прогриміли в Запоріжжі, Львівській, Полтавській та Черкаській областях.
Загалом Росія використала 537 повітряних засобів ураження, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
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