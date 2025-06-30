РФ перекинула 50 000 військових: WSJ заявили про скрутне становище ЗСУ біля Сум

Росіяни продовжують привозити резерви в Сумську область.

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Наступ РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Ключові тези:

Росіяни просуваються до міста Суми

РФ зосередила в цьому районі 50 000 солдатів

За останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 150 км

Росіяни перетнули кордон і просуваються до міста Суми, вони перебувають від нього всього за 20 кілометрів. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, обласний центр Сумської області став новою метою для Москви, і Кремль використовує свою перевагу в живій силі.

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"За словами українських військових, Росія зосередила в цьому районі 50 000 солдатів, і вони перевершують українські сили чисельністю приблизно в 3 рази", - йдеться у повідомленні.

За словами видання, за останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 150 км, і тепер простягається більш ніж на 1200 км від північного сходу до півдня.

"Росіяни промацують різні точки по всій лінії, а потім наступають з повною силою, коли знаходять вразливе місце, як вони зробили в Сумській області минулого місяця. Це змушує українських командирів грати у "вдар крота", посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити проломи", - наголосили в WSJ.

Так, на початку цього місяця Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у Сумах здебільшого зупинено, і Україна відвоювала частину території.

"Їхня чисельність - велика проблема для нас, хоча й не достатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з такими втратами... Вони продовжують привозити резерви", - сказав Каппа, командир підрозділу "Химера".

Як зазначає WSJ, солдати в цьому районі кажуть, що утримання Сумської області обходиться більшими людськими жертвами, ніж необхідно.

"Протягом півроку, поки Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які воювали там, вважали, що військові готуватимуть міцні оборонні позиції на українському боці кордону. Замість цього, після хаотичного і дорогого відступу з Курська, вони виявили застарілі окопи, не захищені від дронів. У деяких випадках солдати тепер риють окопи на своїх позиціях під обстрілом дронів", - підсумували у виданні.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, видання The Telegraph писало, що літній наступ Росії в Україні триває всього кілька тижнів, демонструючи при цьому рекордну кількість атак на кількох фронтах, однак він уже зазнає невдачі.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомляло, що російські військові продовжують масштабні штурмові дії одразу на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Найгарячіша ситуація - на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Водночас, підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що в української сторони на фронті складається дуже погана ситуація. За його словами, літо та осінь будуть складними для України, ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.

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Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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