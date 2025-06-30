Повне розчарування: Луселія Сантус зганьбилася хвалебними промовами на адресу РФ

Рабиня Ізаура розповіла, навіщо приїхала в Росію.

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Луселія Сантус зараз - Рабиня Ізаура розповіла, як опинилася в рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/luceliasantosoficial, imdb.com

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Стало відомо, чому Луселія Сантус вирішила відвідати країну-агресора

Артистка залишила компліментарний відгук про рф

Бразильська акторка Луселія Сантус, відома завдяки головній ролі в серіалі "Рабиня Ізаура", на початку червня разом із сином приїхала до РФ. Пізніше стало відомо, що вона взяла участь у кінофорумі "Євразія", який проходив у Сочі.

Там же Сантус дала інтерв'ю для росЗМІ, в якому вельми схвально висловилася про країну-окупанта. Спершу вона розповіла, чому не відмовилася відгукнутися на запрошення в РФ, а потім і зовсім розхвалила Москву. Крім того акторка виявила бажання незабаром повернутися туди, а також відвідати Санкт-Петербург.

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"Думаю, що всі фестивалі, як внутрішні в Бразилії або Росії, так і міжнародні, значущі. На них ми обмінюємося досвідом. Важливо, щоб наша професія завжди жила і розвивалася. Ми повинні підтримувати постійний зв'язок один з одним і нашою публікою. Саме тому я і приїхала до вас. Коли мені запропонували попрацювати в журі та побувати в Сочі, я навіть не роздумувала. Одразу відповіла: "Так". Кінофестиваль для мене - вагомий аргумент. ... У 2018 році мені вдалося вперше побувати в Москві. Москва мене здивувала. Космічне місто. Мене вразила кількість театрів і музеїв. Якби у мене була можливість залишитися надовго, я б відвідала всі театри, починаючи з Великого. Я хотіла б побувати в Санкт-Петербурзі. Планую незабаром ще раз до вас приїхати", - каже Луселія Сантус.

Про війну, яку розв'язала так обожнювана нею росія в Україні, акторка вирішила скромно промовчати. Натомість у своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з сочинського форуму, на якому позує з вельми задоволеною посмішкою.

Луселія Сантус зараз - Рабиня Ізаура розповіла, як опинилася в рф / instagram.com/luceliasantosoficial

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