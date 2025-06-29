Присвоєно звання Героя України: Зеленський розповів про пілота Максима Устименка

Глава держави висловлює співчуття рідним і друзям загиблого героя, наголошуючи на його заслугах.

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Зеленський підписав указ про нагородження Устименка за мужність і героїзм у бою / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Максиму Устименко, який загинув сьогодні під час відбиття масштабної атаки Росії. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

В указі зазначено:

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена 'Золота Зірка' Устименку Максиму Юрійовичу - полковнику (посмертно)". відео дня

Увечері Зеленський записав відеозвернення, в якому підтвердив підписання указу і наголосив, що Устименко був одним із найкращих пілотів України."На жаль, посмертно.

Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки — було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито", — сказав президент.

Також Зеленський додав, що Устименко брав участь у бойових діях з часів АТО, опанував чотири типи літаків і мав значні здобутки для України.

F-16 / Інфографіка: Главред

"Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять", — підсумував глава держави.

Масований удар по Україні 29 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України. Основний удар припав на західні регіони країни — вибухи зафіксували в Запоріжжі, а також у Львівській, Полтавській і Черкаській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія застосувала 537 повітряних засобів ураження.

Крім того, під час комбінованої атаки ворог випустив по Україні 477 БпЛА та 60 ракет різних типів. Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Обставини трагедії з'ясовуються.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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