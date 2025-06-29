Росія змінює стратегію ударів: ЗМІ розкрили, чого чекати українцям до кінця літа

Масштаб атаки свідчить про нову стратегію Москви, яка націлена на поступове ослаблення української протиповітряної оборони.

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ППО України збила понад 200 дронів і 38 ракет під час нічної атаки Росії / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

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Масштаб атаки свідчить про різке посилення стратегії РФ

Москва прагне послабити українську ППО

Росія розпочала наймасштабніші з початку повномасштабного вторгнення повітряні удари по Україні, що свідчить про суттєву ескалацію з боку Москви та знижує шанси на мирне врегулювання, пише Financial Times.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 29 червня російські війська випустили 537 повітряних засобів ураження, серед яких 477 ударних дронів і хибних цілей, а також 60 ракет різних типів. Українське ППО змогло збити 211 безпілотників та 38 ракет.

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"Масштаб цієї атаки свідчить про різке посилення стратегії Росії", — зазначають українські офіційні особи, додаючи, що Москва прагне послабити систему протиповітряної оборони України.

Під час відбиття нічної атаки загинув пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Він знищив сім повітряних цілей, після чого направив літак у бік від населених пунктів, але не встиг катапультуватися.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Високопоставлені українські чиновники прогнозують подальшу інтенсифікацію наземного наступу та повітряної кампанії РФ протягом літа.

Удар по Україні 29 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України, застосувавши 477 дронів-камікадзе та 60 ракет різних типів.

Основні удари були спрямовані на західні області. Вибухи пролунали в Запоріжжі, Львівській, Полтавській і Черкаській областях.

Загалом Росія використала 537 повітряних засобів ураження, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Під час відбиття цієї атаки трагічно загинув український пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Президент Володимир Зеленський доручив з'ясувати обставини його загибелі.

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