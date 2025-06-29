'Це втрата': названо ймовірну причину катастрофи F-16 і загибелі пілота ЗСУ

Важливо:
- Використання F-16 для знищення дронів-камікадзе є недоцільним
- Patriot і F-16 призначені для боротьби з більш серйозними повітряними загрозами
Військовий експерт Юрій Микуляк заявив, що використання винищувачів F-16 для знищення дронів-камікадзе "Шахед" є недоцільним - як з фінансової, так і з тактичної точки зору.
Як підкреслив він в ефірі Київ24, такі ресурси, як системи ППО Patriot і винищувачі F-16, призначені для боротьби з більш серйозними повітряними загрозами, зокрема - з балістичними ракетами, а не з дронами.
Експерт припустив, що льотчик Максим Устименко, який загинув під час нещодавньої атаки, міг зіткнутися з уламками "Шахеда" в момент його перехоплення, що і стало причиною трагедії.
"Озброєння F-16 - це високоточні та надзвичайно дорогі ракети. Крім того, навчання пілотів для таких завдань - процес складний і ресурсовитратний. Втрата одного пілота - це втрата, яку неможливо оцінити в грошовому еквіваленті", - наголосив Микуляк.
Він запропонував альтернативний підхід: замість використання дорогої авіації сформувати спеціальні батальйони з дронів-перехоплювачів, засновані на вже існуючих мобільних групах, які зараз збивають ворожі БПЛА з кулеметів на пікапах.
"У нас є дрони, спеціально розроблені для перехоплення ворожих безпілотників. Зараз бійці з кулеметних мобільних груп проходять перенавчання на операторів таких дронів. Уявіть собі ефективність: один дрон-перехоплювач - один 'Шахед'. Це величезна економія ресурсів", - пояснив експерт.
Раніше в Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.
Нагадаємо, раніше в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус".
Як повідомляв Главред, український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.
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Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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