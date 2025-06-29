Чому Україна відмовилася від заборони протипіхотних мін: у МЗС дали чітке роз’яснення

Україна наголошує на нерівності ситуації через застосування Росією протипіхотних мін, що впливає на право на самооборону.

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Уряд приймає складне політичне рішення задля забезпечення оборони держави і захисту громадян / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна припинила виконання зобов’язань за Оттавською конвенцією

Росія не підписувала конвенцію і активно застосовує протипіхотні міни

Рішення ухвалене через необхідність оборони в умовах агресі ї

Україна дотримувалась положень Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін з 2005 року. Однак через повномасштабне вторгнення Росії, яка не підписувала цей документ і застосовує такі міни з 2014 року, наша країна опинилась у нерівних умовах.

"На час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", — зазначили в Міністерстві закордонних справ. відео дня

В МЗС нагадали, що кілька європейських країн також вийшли з конвенції, щоб ефективніше протистояти російській агресії. Україна ухвалила "непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією".

"Цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави", — резюмували у МЗС.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни штурмують на новому напрямку. Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, наголосив Олександр Сирський.

Крім того, Українські військовослужбовці контролюють більшу частину острівної зони в заплаві Дніпра в Херсонській області та успішно відбивають спроби російських окупантів висадитися на них, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

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Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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