Чому Україна відмовилася від заборони протипіхотних мін: у МЗС дали чітке роз’яснення

Коротко:
- Україна припинила виконання зобов’язань за Оттавською конвенцією
- Росія не підписувала конвенцію і активно застосовує протипіхотні міни
- Рішення ухвалене через необхідність оборони в умовах агресії
Україна дотримувалась положень Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін з 2005 року. Однак через повномасштабне вторгнення Росії, яка не підписувала цей документ і застосовує такі міни з 2014 року, наша країна опинилась у нерівних умовах.
"На час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", — зазначили в Міністерстві закордонних справ.відео дня
В МЗС нагадали, що кілька європейських країн також вийшли з конвенції, щоб ефективніше протистояти російській агресії. Україна ухвалила "непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією".
"Цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави", — резюмували у МЗС.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.
Раніше повідомлялося про те, що росіяни штурмують на новому напрямку. Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, наголосив Олександр Сирський.
Крім того, Українські військовослужбовці контролюють більшу частину острівної зони в заплаві Дніпра в Херсонській області та успішно відбивають спроби російських окупантів висадитися на них, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.
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Що таке МЗС України?
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