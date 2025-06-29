РФ націлилася на захоплення нового плацдарму: у ЗСУ назвали напрямок штурму

На півдні РФ зосереджує певну кількість сил і засобів для проведення штурмових дій.

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Українські військові відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: СВ ЗСУ, 1 ОБат МП

Важливе із заяв Волошина:

ЗСУ контролюють більшу частину острівної зони в заплаві Дніпра

РФ на півдні зосереджує певну кількість сил і засобів

Українські військовослужбовці контролюють більшу частину острівної зони в заплаві Дніпра в Херсонській області та успішно відбивають спроби російських окупантів висадитися на них, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Острівна зона в переважній більшості, у дуже переважній більшості, простіше кажучи, перебуває під контролем Сил оборони України. Противник кілька днів поспіль намагався висадитися в південній зоні... Він намагався тільки висадитися, я вже не кажу про те, що, може, і мав на меті якесь захоплення якогось плацдарму. Однак усі ці спроби його були безуспішними", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Український військовий зазначив, що в районі Антонівського мосту, за кілька кілометрів від острівної зони, російські окупанти також намагаються підійти до українських позицій, "однак теж Сили оборони України знищують ворога".

"Ну і основне завдання, що зараз ворог робить - це намагається евакуювати свої втрати, намагається здійснити якесь там хоча б логістичне забезпечення своїх підрозділів, які зараз перебувають на херсонському напрямку, бо Сили оборони України тут їм не дають діяти та втілювати свої плани в життя", - розповів він.

Український офіцер зазначив, що ворог на півдні України зосереджує певну кількість сил і засобів для проведення штурмових дій малими групами піхоти.

"Він зосереджує чимало такої піхоти, щоб ці штурмові дії тривали постійно, щоб були штурми високої інтенсивності. Крім того, за даними нашої розвідки, противник перекинув туди... додатковий полк... Але я хочу вас запевнити, що полк - це не дуже багато для того, щоб проводити якісь серйозні масштабні наступальні дії. Простіше кажучи, ми його також знищимо, як і решту російських підрозділів", - запевнив Волошин.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

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Хто такий Владислав Волошин? Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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