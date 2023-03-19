'Приїхав милуватися братніми могилами ': українська влада відреагувала на візит Путіна в Маріуполь

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину".

Українська влада відреагувала на візит Путіна в Маріуполь / Скріншот YouTube

Кремлівський диктатор Володимир Путін у ніч на 19 березня відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині – місто, яке російські загарбники безжально розбомбили після повномасштабного вторгнення до України. Українська влада прокоментувала цей раптовий візит глави Кремля до захопленого міста.

Так, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину".

"Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав Подоляк у Twitter.

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У свою чергу у Міністерстві оборони України підкреслили, що Путін відвідав український Маріуполь вночі, адже так роблять справжні злочинці.

"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і тримає місто, яке його армія повністю знищена, а його кілька вцілілих мешканців подалі від сторонніх очей", - написало відомство у Twitter.

Нагадаємо, у річницю бомбардування російськими загарбниками драматичного театру у Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде усіх, хто причетний до цього злочину.

"Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалася як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об'єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме", - наголосив президент.

Раніше капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко заявив, що Сили оборони України під час контрнаступальної військової операції на півдні можуть завдати удару по "сухопутному коридору" окупантів Росії і вийти до адміністративних кордонів захопленого Криму. За такого сценарію ЗСУ просунуться як мінімум до Маріуполя. Далекобійна зброя Заходу допоможе українським військам вийти до Перекопського перешийка і бити по окупантах на Кримському півострові.

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