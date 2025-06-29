'Час настав': Трамп різко змінив думку щодо санкцій проти РФ, чого чекати тепер

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Трамп різко змінив думку щодо санкцій проти РФ - чого чекати тепер / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Президент США Дональд Трамп переглянув свою позицію щодо запровадження нових санкцій проти Росії, вважаючи, що настав слушний момент для посилення обмежень. Таку думку висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі ABC News, повідомляє Clash Report.

"Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, то на ваші товари, що надходять до Сполучених Штатів, буде накладено мито в розмірі 500%. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроєкт має 84 співавторів", - сказав Грем розповідаючи про суть законопроєкту.

За словами сенатора, новий законопроєкт надає главі Білого дому повноваження запроваджувати мита проти Китаю, Індії та інших країн, щоб змусити їх припинити підтримку воєнної машини Путіна та стимулювати Москву до переговорів.

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"Вчора президент (Трамп - ред.) вперше сказав мені про це. Так, я грав з ним у гольф. Він сказав, що настав час просувати ваш законопроєкт", - поділився сенатор.

Грем також розповів, що звернувся до Трампа, зазначивши, що в законопроєкті передбачене застереження, зокрема, його реалізація залежить від самого президента. Водночас, як підкреслив сенатор, цей документ дає Трампу потужний інструмент для дій, і зволікати вже ніколи.

"Після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт. Так, я думаю, у нас все гаразд. Але він (Трамп - ред.) має застереження. Як його (законопроєкт - ред.) застосувати, вирішувати йому. Але ми намагаємося залучити Путіна до переговорів", - резюмував сенатор.

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