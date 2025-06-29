Нова загроза для Сум: ЗМІ розкрили, як РФ змогла дістати артилерією до передмістя

Відстань від місця прильоту до кордону Сум становить менше кілометра.

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Армія РФ змогла дістати ствольною артилерією до передмістя Сум / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, deepstate, УП

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Який вид зброї застосували росіяни для обстрілу

Яка максимальна дальність польоту такого снаряда

Російська армія змогла дотягнутися ствольною артилерією до передмістя Сум - села Піщане. Це сталося орієнтовно 22-23 червня. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Зазначається, що відстань від місця прильоту до кордону Сум становить менше кілометра.

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Як розповіли виданню в правоохоронних органах, найімовірніше, для обстрілу Піщаного росіяни застосували активно-реактивний снаряд 152-мм із самохідної артилерійської установки 2А36 ("Гіацинт-Б", причіпна гармата) або 2С5 ("Гіацинт-С", самохідна гармата).

"Максимальна дальність польоту такого снаряда становить 33-40 кілометрів. Якщо заміряти цю відстань від точки прильоту, яка є в розпорядженні УП, виходить, що ворожа САУ стріляла з території Росії. А саме з півночі, з району села Кульбаки, або зі сходу - з району Гуєва та Горналі. Кульбаки розташовані на північ від захоплених Росією сіл на Сумщині, Гуєво та Горналь - на відносно спокійному напрямку Миропілля", - пояснює видання.

Як відомо, одна з цілей російської армії - підійти до Сум настільки, щоб мати змогу бити по місту артилерією.

Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися на Сумщині. На Куп'янському напрямку спостерігається просування російських окупаційних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

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