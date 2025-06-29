Україна створює підрозділи з дронами-перехоплювачами: у ЗСУ розкрили деталі

Україна формує нові мобільні підрозділи, які захищатимуть внутрішні регіони за допомогою дронів-перехоплювачів.

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Україна створює сили перехоплення дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБР ТРО

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Shahed все частіше запускаються на висоту близько 2 кілометрів

Ефективний вогонь можливий лише тоді, коли дрон летить нижче кілометра

Для протидії сучасним повітряним загрозам Україна впроваджує нестандартні підходи - зокрема, розвиває напрямок дронів-перехоплювачів, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські дрони, включно з Shahed, все частіше запускаються на висоту близько 2 кілометрів. На такій висоті мобільним підрозділам стає дедалі складніше виявляти і збивати їх із кулеметного озброєння, пише Deutsche Welle.

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Ефективний вогонь можливий лише тоді, коли дрон летить нижче за кілометр - тоді його можна спершу засікти за звуком, потім - візуально або за допомогою тепловізора та оптичних прицілів. Українські розробники активно працюють над такими технологіями. Наприклад, команда Wild Hornets уже демонструвала успішні перехоплення дронів типу Shahed і Geran за допомогою свого безпілотного перехоплювального пристрою Sting. Водночас німецький стартап Tytan Technologies спільно з українськими військовими тестує власну модель перехоплювача.

Ігнат додав, що Україна формує нові мобільні підрозділи, які захищатимуть внутрішні регіони за допомогою дронів-перехоплювачів, а також відбувається підготовка нових операторів безпілотників.

/ Главред

За словами співзасновника львівської компанії Besomar Романа Шемечка, масове оснащення підрозділів такими дронами дало б змогу вийти на принципово новий рівень оборони: не просто стріляти навмання в бік цілі, а цілеспрямовано переслідувати та знищувати її в повітрі.

Експерти також підкреслюють економічну вигоду такого підходу. Якщо вартість однієї ракети ППО може сягати мільйона доларів, то дрон-перехоплювач обходиться всього в кілька тисяч. За даними Сил безпілотних систем України, йдеться приблизно про 5000 доларів за одиницю, що робить їх економічно набагато вигіднішим рішенням.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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