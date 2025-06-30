Перекрили навіть Кримський міст: окупанти скаржаться на атаку дронів в Криму

Коротко:
- В тимчасово окупованому Криму оголошували повітряну тривогу
- Окупанти навіть тимчасово перекрили рух Кримським мостом
- Пропагандисти скаржились на дрони, які рухалися неподалік Кримського мосту
У ніч на 30 червня тимчасово окуповану територію Криму атакували дрони. На півострові була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Через небезпеку застосування дронів, які все ж долетіли до Криму, окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом, що призвело до затору. Однак вже о 00:56 пересування мостом поновили.
У мережі були повідомлення про рух БпЛА з півночі та заходу півострова.
Водночас, спільнота Кримський вітер повідомляє, що з аеродрому Кача терміново піднімали в повітря гелікоптери.
"Бояться добрих дронів", - йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що тривога була не безпідставною – дрони рухалися неподалік Кримського мосту. Російські пропагандисти заявляють, що БпЛА, по яких нібито працювала ППО, були українськими.
Крім того, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що вибухи лунали в північній та західній частині Криму між 23:00 та 00:00.
"Також фіксувалась робота ППО в східній частині над Азовським морем в районі Чонгару - Геніченську. Наслідки уточнюються", - наголосив він.
За його словами, також було зафіксовано масовану атаку БпЛА в районі між Мелітополем та Якімовкою.
Зокрема, місцеві повідомили про "кілька наслідків на землі" ближче до півночі. Також фіксувався проліт над містом літака в бік України та невідомого об'єкту, з незвичним звуком в напряму Криму.
Крим - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 28 червня у тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що чули звук прольоту дронів, після чого в районі аеродрому Кіровське було гучно.
26 червня дрони ГУР МО завдали потужного удару по системі протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму, знищивши критичні радари, що "осліпили" ворожу ППО.
У ніч на 13 червня в окупованому Криму також прогриміла серія вибухів. Їх було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.
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Кримський міст (Керченський міст)
Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.
Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.
Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.
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