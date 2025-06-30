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Перекрили навіть Кримський міст: окупанти скаржаться на атаку дронів в Криму

Марія Николишин
30 червня 2025, 08:27
178
Окупанти терміново піднімали в повітря гелікоптери.
Перекрили навіть Кримський міст: окупанти скаржаться на атаку дронів в Криму
Крим атакували дрони / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

  • В тимчасово окупованому Криму оголошували повітряну тривогу
  • Окупанти навіть тимчасово перекрили рух Кримським мостом
  • Пропагандисти скаржились на дрони, які рухалися неподалік Кримського мосту

У ніч на 30 червня тимчасово окуповану територію Криму атакували дрони. На півострові була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Через небезпеку застосування дронів, які все ж долетіли до Криму, окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом, що призвело до затору. Однак вже о 00:56 пересування мостом поновили.

відео дня

У мережі були повідомлення про рух БпЛА з півночі та заходу півострова.

Водночас, спільнота Кримський вітер повідомляє, що з аеродрому Кача терміново піднімали в повітря гелікоптери.

"Бояться добрих дронів", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що тривога була не безпідставною – дрони рухалися неподалік Кримського мосту. Російські пропагандисти заявляють, що БпЛА, по яких нібито працювала ППО, були українськими.

Перекрили навіть Кримський міст: окупанти скаржаться на атаку дронів в Криму
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крім того, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що вибухи лунали в північній та західній частині Криму між 23:00 та 00:00.

"Також фіксувалась робота ППО в східній частині над Азовським морем в районі Чонгару - Геніченську. Наслідки уточнюються", - наголосив він.

За його словами, також було зафіксовано масовану атаку БпЛА в районі між Мелітополем та Якімовкою.

Зокрема, місцеві повідомили про "кілька наслідків на землі" ближче до півночі. Також фіксувався проліт над містом літака в бік України та невідомого об'єкту, з незвичним звуком в напряму Криму.

Перекрили навіть Кримський міст: окупанти скаржаться на атаку дронів в Криму
Атака дронів в Криму та Мелітополі / фото: Петро Андрющенко

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Як повідомляв Главред, у ніч на 28 червня у тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що чули звук прольоту дронів, після чого в районі аеродрому Кіровське було гучно.

26 червня дрони ГУР МО завдали потужного удару по системі протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму, знищивши критичні радари, що "осліпили" ворожу ППО.

У ніч на 13 червня в окупованому Криму також прогриміла серія вибухів. Їх було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

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Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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