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Незвичайний ребус: знайдіть 3 яблука серед безлічі помідорів за 5 секунд

Віталій Кірсанов
30 червня 2025, 05:00
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Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Тільки пильні очі можуть виявити за 5 секунд 3 яблука, заховані серед помідорів у цій головоломці.

Яблука заховані на зображенні так майстерно, що якщо ви зможете їх виявити, це доведе, що ви маєте чудовий зір.

відео дня

Щоб знайти заховані яблука серед помідорів, вам потрібно буде зосередитися на візуальних підказках, які відрізняють яблука від помідорів.

Спостерігайте за кольорами, формою, відтінками та наявністю стебел чи листя.

Помідори та яблука в головоломці мають один спільний колір - червоний.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Якщо вам складно роздивитися все зображення цілком, розділіть його на більш дрібні частини для методичного пошуку.

Зверніть особливу увагу на тонкі відмінності у формі, кольорі та будь-яких додаткових деталях.

Вітаємо вас, якщо ви серед тих, хто помітив яблука за відведений час.

У вас чудові зорові навички, оскільки більшість людей не можуть знайти їх за 5 секунд.

Заховані яблука можна побачити на зображенні нижче.

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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