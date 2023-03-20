"Це все неправда": в Мережу потрапили кадри зі справжньою реакцією маріупольців на приїзд Путіна

Під час спілкування Путіна з масовкою в зруйнованому РФ Маріуполі на задньому фоні проходили місцеві жителі. Їхню реакцію на диктатора вирізали росЗМІ.

Путін зустрівся в Маріуполі з колаборантами / скріншот

Президент країни-агресора і окупанта Росії Володимир Путін 19 березня приїхав в окуповане і зруйноване практично дощенту армією РФ місто Маріуполь Донецької області. Для господаря Кремля влаштували шоу з масовкою, а росЗМІ опублікували кадри, на яких Путіну дякують за фактично знищення міста.

Попри те, що російські пропагандисти намагалася показати потрібну їм картинку, правда все ж таки спливла. У Мережу потрапили кадри, які вирізали перед показом громадянам Росії відео про візит Путіна до Маріуполя.

На кадрах нібито жителі Маріуполя кажуть, що залишилися без нічого, але все одно вдячні Путіну за "маленький шматочок раю" у вигляді відбудованих квартир.

відео дня

Однак виявилося, що далеко не всі жителі були щиро раді були побачити диктатора. Поки масовка дякує Путіну "за порятунок", на задньому плані (19 секунда ролика) чути голос: "Це неправда!", "Це напоказ!".

Путін у Маріуполі / скріншот

До речі, рух "Маріуполь. Опір" ідентифікував деяких "героїв" пропагандистського відео. Зокрема, чоловік у синій куртці на відео, який радісно тиснув руку Путіну – Олексій Хав'яр. Він мешкав у Кальміуському районі Донецької області.

Жінка, яка заявила, що "молиться за Путіна " – Ірина Волосатова. Раніше вона жила з батьками в будинку по вулиці Миру, 77 в Маріуполі. Сусіди жінки розповіли, що вона займалася мародерством.

"Завжди була за Росію, всім незадоволена, українською владою і життям в Україні – результат бачите на цьому відео", – розповіла сусідка зрадниці.

Як повідомляв Главред, кремлівський диктатор Володимир Путін у ніч на 19 березня відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Українська влада прокоментувала цей раптовий візит глави Кремля в захоплене місто. Так, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що"злочинця завжди тягне на місце злочину".

18 березня, в дев'яту річницю анексії українського півострова, Путін приїхав до Криму. Це сталося одразу після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для дачі свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

"Інтерпол не може приїхати в Кремль і його заарештувати. Це може статися, якщо він опиниться десь за межами Росії. І якщо інформація про це надійде в Інтерпол, співробітники організації можуть затримати Путіна", — сказав Василенко.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

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