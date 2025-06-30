Ексдружина футболіста Пятова розповіла, який він чоловік через півроку після розлучення

Коротко:
- Трохи більше ніж півроку Андрій і Юлія Пятови в розлученні
- Колишня дружина футболіста розповіла, яким бачить його тепер
У листопаді 2024 року Юлія Пятова подала на розлучення з футболістом Андрієм Пятовим після 20 років разом. Причину розставання пара не розголошує, хоч спортсмен і взяв провину в розпаді їхнього шлюбу на себе.
Андрію та Юлії після розставання вдається зберегти хороші стосунки. Разом вони беруть участь у вихованні 4 спільних дітей, а нещодавно дружина футболіста навіть присвятила йому зворушливий пост в Instagram з дуже важливого приводу.
Юлія Пятова привітала колишнього чоловіка з Днем народження, і зазначила, що вважає спортсмена хорошою людиною. "Сьогодні твій День народження! Я вітала тебе 20 років, і вітатиму тебе і далі. Ти чудова людина! Я в тебе вірю", - написала вона й опублікувала фото усміхненого Пятова.
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Хто такий Андрій Пятов
Андрій Пятов - український футболіст, іменитий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.
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