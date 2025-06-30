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Війна переросла в нову форму: чи зможуть ЗС РФ окупувати Суми

Анна Ярославська
30 червня 2025, 09:18
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Кількість атак дронами у громадах, де тривають бойові дії, зросла вчетверо.
Війна переросла в нову форму: чи зможуть ЗС РФ окупувати Суми
ЗСУ не допустять окупації Сум / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Головні тези:

  • Кількість обстрілів Сумщини зросла вдвічі
  • Лінія бойового зіткнення становить 45 км
  • Імовірність окупації Сум виключена

Заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич заявив, що армія РФ не зможе окупувати Суми попри те, що область сильно потерпає від обстрілів, а лінія бойового зіткнення в регіоні наразі становить близько 45 кілометрів.

В інтерв'ю УНІАН Бабич сказав, що російсько-українська війна на території Сумщини переростає в технологічну із застосуванням дальніх засобів ураження і зміщенням акцентів на БПЛА.

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"Кількість атак дронами зросла вчетверо, насамперед у громадах, де тривають бойові дії", - сказав він.

За його словами, регіон сильно страждає від обстрілів.

"Якщо за весь 2024-й рік, за даними військового командування, на Сумщині було зафіксовано від 19,4 тисяч обстрілів, то цьогоріч за неповні шість місяців - уже 18,5 тисяч. Тобто маємо збільшення фактично вдвічі. Керованих авіабомб на нашу землю з початку року впало близько 3,6 тисячі штук - як за весь 2024-й рік", - зазначив Бабич.

Протяжність лінії бойового зіткнення в Сумському районі зараз становить до 45 кілометрів.

"Я, як сумчанин, упевнений, що ймовірність окупації Сум, про яку багато говорили, виключена. Сили оборони України цього не допустять. І я також упевнений, що практично у всіх містян такі настрої, люди не піддаються паніці", - наголосив заступник голови Сумської ОДА.

Війна переросла в нову форму: чи зможуть ЗС РФ окупувати Суми
Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Сумській області

Як писав Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що країна-агресор Росія зосередила 50-тисячне військо для наступу в Сумській області. При цьому низка російських пропагандистів стверджують, що окупанти мають на меті прорив до Сум.

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що загроза прямого наступу на Суми реальна. Російська Федерація вже контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області, і це дуже багато. Крім того, щодня військова присутність окупантів на Сумщині розширюється.

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