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У річницю анексії Путін приїхав до Криму

18 березня 2023, 16:01
Кримський гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що російський диктатор приїхав до Криму сам за кермом автомобіля.
Путина
Путін приїхав в окупований Крим / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін у дев'яту річницю анексії українського півострова приїхав до Криму. Це сталося одразу після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Як анонсував раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ повинен взяти участь "у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта", передає російське пропагандистське агенство ТАСС.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв написав у Telegram, що Путін приїхав спеціально на відкриття дитячої школи мистецтв в Херсонесі, яку йому повинні були показати по відеоконференції.

відео дня

"А Володимир Володимирович взяв і приїхав. Сам. За кермом (...) Разом з владикою Тихоном показав Володимиру Володимировичу нову дитячу школу мистецтв і дитячий центр "Корсунь" - це перша частина масштабного проекту історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський", - повідомив Развожаєв.

18 березня Путін приїхав до окупованого Криму
18 березня Путін приїхав до окупованого Криму / скріншот

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для дачі свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

"Інтерпол не може приїхати в Кремль і його заарештувати. Це може статися, якщо він опиниться десь за межами Росії. І якщо інформація про це надійде в Інтерпол, співробітники організації можуть затримати Путіна", — сказав Василенко.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

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