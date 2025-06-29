Трамп і Путін можуть зустрітися: ЗМІ розкрили деталі та чи варто чекати сюрпризів

Помічник Путіна закликав підготувати документи перед потенційною зустріччю з представниками США.

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Ушаков розкрив деталі закритих переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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У Кремлі поки не називають точний час і місце можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, однак запевняють, що вона може відбутися "будь-якої миті". Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє УНІАН з посиланням на російські ЗМІ.

"Йде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що у практичну площину не перейшло. Однак сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли - поки що сказати важко, звичайно", — сказав Ушаков. відео дня

На уточнююче питання про терміни він додав, що зустріч може відбутися будь-коли і багато залежить від самих лідерів.

За словами помічника Путіна, існують два можливі сценарії проведення зустрічі: або команди серйозно готуватимуться до переговорів, або лідери домовляться просто особисто зустрітися для обговорення питань і подальшого делегування завдань своїм підлеглим.

Він наголосив, що кращим варіантом була б зустріч із можливістю опрацювати документи, щоб переговори були більш результативними і суттєвими для подальшого розвитку подій.

Також він підкреслив, що нинішній діалог з адміністрацією президента США має дружній характер, і Москва розраховує на реальні зрушення. За його словами, розмова проходить у нормальному руслі, хоча поки не призвела до радикальних рішень чи змін у двосторонніх відносинах.

Проте сама робота є корисною і носить характер партнерського спілкування, що вже дає певні підстави сподіватися на подальші реальні результати.

Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде змушена розпочинати переговори щодо України через нові санкції.

"Що серйозніший пакет санкцій, які, я повторюся, ми вважаємо незаконними, тим серйознішими, скажімо так, як від рушниці віддача в плече. Все-таки це — гостра зброя", — заявив Пєсков.

Водночас він не сумнівається, що Євросоюз ухвалить новий пакет санкцій.

"Очевидно, що у нас вже майже за чотири роки з'явилася якась резистентність, і ми вже навчилися, як мінімізувати наслідки таких пакетів. Це все вимагатиме додаткової роботи. Зрештою, світ клином не зійшлося на цих санкціях", — підкреслив представник Кремля.

Переговори Росії і України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, завданням якої була розробка стратегії тиску на країну-агресорку Росію, щоб прискорити мирні переговори з Україною.

Крім того, Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що меморандуми України та країни-агресорки Росії щодо встановлення можливого перемир'я прямо протилежні.

Раніше в ОП повідомили, що Україна готова до припинення вогню і переговорів із Росією. До прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним готовий навіть Володимир Зеленський. Однак Кремль зневажливо ставиться до міжнародних ініціатив і нарощує агресію.

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