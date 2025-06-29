Після чуток про сурматеринство: Леся Нікітюк показала фото з пологової палати

Нікітюк елегантно поставила на місце всіх своїх недоброзичливців.

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Леся Нікітюк стала мамою - ведуча показала життя до і після пологів / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Два тижні тому Леся Нікітюк народила первістка

Ведучу стали підозрювати у використанні послуг сурогатного материнства через маленький животик

Зіркова мама красномовно відповіла хейтерам

15 червня Леся Нікітюк уперше стала мамою - у неї та українського військового Дмитра Бабчука народився син. На жаль, гарній новині змогли порадіти далеко не всі.

Щойно з'явилися перші кадри ведучої з немовлям, їй стали дорікати в тому, що хлопчика народила не вона, а сурогатна мати, мовляв, не може публічна особистість усі дев'ять місяців так майстерно приховувати вагітність. Також її нареченому стали дорікати в марнотратстві через те, що з пологового будинку він забирав зоряну кохану і їхнього сина на дорогому преміальному автомобілі.

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Нікітюк спершу лише посміялася над недоброзичливцями і пліткарями, проте пізніше вирішила все ж таки втерти їм носа. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото під назвою "Червень, який запам'ятається назавжди": силует її оголеного тіла на останніх термінах вагітності, фото з пологової палати, де Дмитро вперше тримає на руках сина, будні батьків в умовах повномасштабної війни і просто особисті кадри.

Леся Нікітюк стала мамою - ведуча показала життя до і після пологів / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою - ведуча показала життя до і після пологів / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою - ведуча показала життя до і після пологів / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою - ведуча показала життя до і після пологів / instagram.com/lesia_nikituk

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Раніше Главред розповідав про найріднішу жінку співака Melovin. Він нарешті показав ніжні моменти з тією, яка любить його безумовно і щиро, чим сильно зворушив своїх шанувальників.

Також блогерка Христина Решетнік, дружина ведучого Григорія Решетніка, розповіла, як у неї на очах тонув один із їхніх трьох спільних синів. Це сталося в басейні.

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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