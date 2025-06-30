Іран програв війну: з'явився прогноз, як Тегеран дотискатимуть по максимуму

Найближчим часом розпочнеться певний переговорний процес, який може зафіксувати результати поразки Ірану.

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Важливе із заяв Данілова:

Іран фактично програв війну

Ірану висуватимуть максимально жорсткі вимоги

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов прокоментував ситуацію після ударів Ізраїлю і США по Ірану.

"Іран не в тому становищі, тому що він фактично програв війну: їхні військові, розвідувальні та терористичні можливості дуже зменшилися. Вони, звичайно, ще можуть робити певні кроки, але загалом це мало що змінить", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає, що найближчим часом розпочнеться певний переговорний процес, який може зафіксувати результати поразки Ірану у війні.

"Дуже багато залежатиме від динаміки зовнішнього середовища - на якому рівні, з якими вимогами до Ірану вийдуть основні гравці. Це можуть бути не тільки питання ядерної програми, а й згортання ракетної програми, припинення підтримки Хезболли, ХАМАС і хуситів. Мені здається, Ірану висуватимуть максимально жорсткі, навіть максималістські вимоги і намагатимуться змусити підписати фактичну капітуляцію. А це, своєю чергою, може призводити до періодичного відновлення бойових дій під час переговорного процесу", - додав Данілов.

/ Главред

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

Як писав Главред, раніше армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

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Хто такий Сергій Данилов Сергій Іванович Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України. Співзасновник Української миротворчої школи, куратор проєктів у Херсонській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається дослідженням російської агресії.

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