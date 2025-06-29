Росія визначила роль для Китаю в окупованому Криму - про що домовляються

Окупаційна влада Криму намагається залучити китайський бізнес до будівництва інфраструктурних об’єктів на півострові, повідомляє СЗР України.

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Росія веде переговори з Китаєм щодо Криму / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов хоче залучити Китай для будівництва об'єктів на півострові

Йдеться про морський порт у Керчі та інфраструктури озера Донузлав, де знаходиться військова база РФ

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов має намір залучити китайський бізнес до розвитку транспортної інфраструктури на анексованому півострові. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, йдеться про будівництво морського порту та залізничної інфраструктури.

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За словами Аксьонова, вже досягнуто попередніх домовленостей щодо двох об’єктів — Керченського морського порту, який Росія активно використовує для "сірого" експорту, та інфраструктури навколо озера Донузлав, де розташована база військово-морського флоту РФ.

Задля укладення остаточних угод окупаційна влада планує запросити китайських бізнесменів безпосередньо відвідати Крим.

"Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей. Загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США", - йдеться у повідомленні розвідки.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 червня українські військові з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон китайського військового на Торецькому напрямку.

Раніше, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном висловив підтримку розширенню китайських виробництв у Росії, повідомляє The Moscow Times.

Водночас внутрішні документи ФСБ, які потрапили до рук журналістів The New York Times, свідчать про недовіру російських спецслужб до Китаю. У звіті, що, ймовірно, датується початком 2024 року, КНР називають потенційним ворогом і ймовірним претендентом на частину території РФ. Шість західних розвідувальних агентств підтвердили справжність документа.

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Що таке Служба зовнішньої розвідки? Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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