'У РФ будуть проблеми': експерт пояснив, чому удари по Ірану вигідні Україні

РФ досі залишалася залежною від Ірану за деякими частинами і комплектуючими, каже Олександр Коваленко.

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Іран не зможе надавати РФ масштабну допомогу / Колаж: Главред, Фото: pixabay, УНІАН

Важливе із заяв Коваленка:

РФ залишалася залежною від Ірану за деякими частинами та комплектуючими

На здатності РФ воювати загострення на Близькому Сході позначиться

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив можливості Ірану надавати допомогу РФ після ударів Ізраїлю і США.

"Таке враження, що Іран навіть не накопичував ресурс і все продавав Росії. І зараз Іран опинився в ситуації, коли відповідати Ізраїлю навіть таким дешевим елементом він уже не може. Тим більше, завод в Ісфагані, який виробляв Шахеди, знищено. Навіть незважаючи на те, що готова продукція Іраном Росії вже не передавалася, але РФ досі залишалася залежною від Ірану за деякими частинами і комплектуючими", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав, що Іран Росії передавав не тільки Shahed-136, а до останнього залишався постійним постачальником Росії розвідувально-ударних дронів Mohajer-6, меншого дрона Shahed-131, авіабомб Qaem-5, шоломів NIJ II, бронежилетів Rouin-3, протитанкових ракетних комплексів Dehlavien.

/ Главред

"Крім усього іншого, для ствольної артилерії Іран постачав велику номенклатуру боєприпасів: 203, 152, 130, 122 калібру, реактивні 122 калібру, міномети 120-го, танкові постріли 125-го калібру. Усе це йшло з Ірану. Думаю, що зараз усе це не буде надходити в Росію так, як раніше. Із цим у РФ уже будуть проблеми. Тому що Іран буде накопичувати і берегти все це для себе. Тож на Росії, на її здатності та можливості воювати загострення на Близькому Сході позначиться, нехай і не масштабно", - додав Коваленко.

Раніше Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

Як писав Главред, раніше армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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