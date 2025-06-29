Війна в Україні затягнеться, вона не закінчиться у 2025 році - CNN

Російські війська намагаються просунутися в кількох районах 1200-кілометрової лінії фронту.

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Війна в Україні затягнеться / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ЗС України

Коротко:

РФ намагається повністю захопити Донбас і південні області України

Безпілотники продовжують відігравати велику роль у війні

Обидві сторони продовжують розвивати оборонну промисловість

За нинішніх темпів наступу армії РФ, їй знадобиться багато років, щоб досягти наміченої мети. У зв'язку з цим, імовірно, війна в Україні затягнеться і триватиме ще й у 2026 році.

Як зазначає CNN, в Україні вже кілька місяців обговорюють горезвісний російський наступ, який спрямований на повне захоплення Донбасу і південних областей.

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"Поки що він не вражає, але росіяни досягли деяких успіхів і значно збільшили чисельність своїх військ у деяких областях", - констатувало видання.

Російські війська намагаються просунутися в кількох районах 1200-кілометрової лінії фронту. Кремль заявив, що наступ триватиме доти, доки він не захопить усю східну частину Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За нинішніх темпів прогресу це займе багато років.

"Але оскільки адміністрація Трампа менш зацікавлена в проведенні переговорів про припинення вогню, війна, найімовірніше, затягнеться до кінця цього року і до 2026 року", - написало видання.

Крім того, CNN додало, що безпілотники продовжують відігравати велику роль у війні.

"Росіяни штампують дешеві безпілотники, призначені для придушення ППО і пропуску деяких ракет. Росіяни все частіше використовують цю тактику для ударів по українських містах", - зазначило видання.

Служба безпеки України підрахувала, що РФ випускає близько 200 "шахедів" щодня і має на складі близько 6000 дронів-імітаторів.

Зі свого боку Україна нарощує виробництво безпілотників великої дальності, щоб атакувати російські аеродроми, нафтопереробні заводи і транспорт.

"Обидві сторони продовжують розвивати оборонну промисловість, яка дозволяє їм продовжувати воювати, навіть якщо масштаби російського виробництва набагато перевершують українські. Величезний російський військовий конгломерат "Ростех" виробляє, за оцінками, 80% обладнання, яке використовується проти України", - написало видання.

Але військовий бюджет Росії становить близько 40% від її загальних державних витрат - понад 6% від її ВВП. Це підстьобує інфляцію, і російський диктатор Володимир Путін уже визнав, що зростання ВВП цього року буде "скромним" і навіть припустив, що витрати на оборону скоротяться вже у 2026 році.

"Хоча довгостроковий прогноз для Росії може бути похмурим - економічно і демографічно - у короткостроковій перспективі вона може продовжувати фінансувати армію чисельністю більше ніж півмільйона осіб, що перебуває в Україні або біля її кордону. Незважаючи на величезні втрати, російська армія все ще може генерувати сили, які набагато перевершують українські", - констатувало видання.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни штурмують на новому напрямку. Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

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