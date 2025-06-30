Пєсков назвав умову нового раунду мирних переговорів з Україною

Дату третього раунду переговорів з Україною визначать найближчим часом.

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Пєсков зробив заяву про переговори з Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головні тези Пєскова:

Терміни переговорів залежатимуть від позиції США та Києва

Дату третього раунду визначать найближчим часом

Подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів. Про це сказав прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи можливі терміни наступного раунду переговорів.

"У переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі", - цитує Пєскова російське пропагандистське агентство ТАСС.

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За його словами, Москва розраховує, що дату третього раунду переговорів з Україною визначать найближчим часом.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак це питання обговорюватиметься під час наступних кроків переговорного процесу. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

Раніше Зеленський заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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