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Пожежа і детонація на місці прильоту: з'явилися деталі знищення Су-34 РФ

Олексій Тесля
29 червня 2025, 20:34
368
За даними аналітиків, два літаки РФ було повністю знищено, ще два зазнали пошкоджень.
Су-34, вибух
Знищено Су-34 РФ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Було уражено чотири винищувачі РФ Су-34
  • Два літаки було повністю знищено, ще два отримали пошкодження

Служба безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по російській авіабазі "Маринівка" в ніч на 27 червня.

У результаті якого було уражено чотири винищувачі Су-34. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітичною групою "КіберБорошно" в їхньому Telegram-каналі.

відео дня

За даними аналітиків, два літаки були повністю знищені, ще два отримали пошкодження.

Пожежа і детонація на місці прильоту: з'явилися деталі знищення Су-34 РФ
/ Главред

На одному зі знімків видно місце передбачуваної детонації озброєння, яке знаходилося на зовнішніх кріпленнях одного з винищувачів - ця ділянка відзначена жовтою рамкою на зображенні.

Крім того, команда проаналізувала супутникові знімки Sentinel-1, датовані 25 червня, які підтверджують, що російські бойові літаки дійсно перебували на цьому аеродромі до удару.

Скріншот
/ t.me/kiber_boroshno

Нагадаємо, 1 червня Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

За попередніми оцінками, вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації внаслідок удару становлять 41 одиницю.

Ключові елементи операції "Павутина", під час якої було уражено близько 34% усієї стратегічної авіації Росії, були відпрацьовані ще 2023 року під час атак у Криму.

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Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

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