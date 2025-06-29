Пожежа і детонація на місці прильоту: з'явилися деталі знищення Су-34 РФ

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- Було уражено чотири винищувачі РФ Су-34
- Два літаки було повністю знищено, ще два отримали пошкодження
Служба безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по російській авіабазі "Маринівка" в ніч на 27 червня.
У результаті якого було уражено чотири винищувачі Су-34. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітичною групою "КіберБорошно" в їхньому Telegram-каналі.
За даними аналітиків, два літаки були повністю знищені, ще два отримали пошкодження.
На одному зі знімків видно місце передбачуваної детонації озброєння, яке знаходилося на зовнішніх кріпленнях одного з винищувачів - ця ділянка відзначена жовтою рамкою на зображенні.
Крім того, команда проаналізувала супутникові знімки Sentinel-1, датовані 25 червня, які підтверджують, що російські бойові літаки дійсно перебували на цьому аеродромі до удару.
Нагадаємо, 1 червня Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".
За попередніми оцінками, вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації внаслідок удару становлять 41 одиницю.
Ключові елементи операції "Павутина", під час якої було уражено близько 34% усієї стратегічної авіації Росії, були відпрацьовані ще 2023 року під час атак у Криму.
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Що відомо про літак Су-34?
Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".
Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.
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