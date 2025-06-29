Раніше не був проти розширення НАТО: Путіна ткнули носом у "паталогічну брехню"

Російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не витримує критики.

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Володимир Путін змінював свою позицію щодо НАТО / Колаж: Главред, фото: flickr

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Брехня РФ про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не витримує критики

Путін раніше сподівався, що розширення НАТО зміцнить довіру в Європі

Російська пропаганда роками виправдовує війну проти України "загрозою розширення НАТО", проте архівні заяви самого Володимира Путіна розбивають цей міф, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не витримує критики. Особливо, якщо порівняти її зі словами самого Путіна від 2004 року. Архів Кремля викриває лицемірство", - написав він у соцмережі Х.

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За словами Тихого, 8 квітня 2004 року Путін вітає генерального секретаря НАТО в Москві, заявляючи: "Кожна країна має право вибрати варіант, який вона вважає найбільш ефективним для власної безпеки". Тихий додав, що Путін також сподівався, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі".

"Перенесемося в сьогоднішній день, і той самий Путін говорить про те, що Росія "обдурена" розширенням НАТО, яке, ймовірно, становить "загрозу" для Росії. Путін - патологічний брехун, який намагається переписати історію і виправдати свою імперську загарбницьку війну", - зазначив речник МЗС.

За його словами, улюблену пропагандистську казку Росії про "обіцянки" НАТО Москві в 1990 році не рухатися на схід також неодноразово спростовував, зокрема Горбачов.

/ Инфографика: Главред

"Правда кришталево ясна: розширення НАТО ніколи не становило реальної загрози для Росії. Це лише позбавило Москву можливості завойовувати суверенні європейські держави. Саме проти цього Путін насправді протестує", - підкреслив Тихий.

"Це завжди було рушійною силою бажання країн Центральної та Східної Європи вступити до НАТО. Щоб захистити своїх дітей від війни Росії та спроб колоніального панування. Пам'ятайте про це наступного разу, коли почуєте Путіна або когось іншого, як він говорить про те, що НАТО "провокує" Росію на напад на своїх сусідів", - резюмував речник МЗС.

/ @SpoxUkraineMFA

Раніше генсек НАТО зізнався, як Путін йому неодноразово брехав. НАТО Марк Рютте заявив, що не довіряє російському президенту Володимиру Путіну, оскільки неодноразово був свідком його брехні під час особистого спілкування.

Нагадаємо, раніше з'явилося попередження про небезпеку нападу РФ на НАТО. Російська агресія може поширитися не тільки на Україну, або навіть країни НАТО.

Як повідомляв Главред, Рютте стверджує, що Росія може атакувати одну з країн Альянсу протягом 5-7 років. Він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Кремля і наголосив на необхідності посилення обороноздатності та рівного розподілу витрат між членами НАТО.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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