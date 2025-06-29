В Україні різко здорожчає популярний молочний продукт: чого очікувати споживачам

Експерти прогнозують подальше підвищення цін на сир через збільшення вартості сировини та виробництва.

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Порівняння цін показує, що український сир вже коштує більше за імпортний / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на сир в Україні зростають через дорожчу сировину і виробництво

Український сир дорожчий за імпортний на 30-40%

Експерти прогнозують можливе подешевшання молочної продукції влітку

Сир в Україні належить до продуктів із високою вартістю, і експерти прогнозують подальше підвищення цін. Споживачам варто готуватися до нових змін у вартості цього продукту.

Максим Гопка, аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), у коментарі "Фокусу" підкреслив, що формування цін на сир багато в чому залежить від вартості сировини та витрат на виробництво, зокрема — на електроенергію.

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"Якщо ігнорувати цю ситуацію — імпорт продовжить зростати, український ціновий сегмент залишиться втраченим. Потрібне поступове впровадження заходів, які зможуть збільшити частку вітчизняного продукту на прилавках магазинів як з боку держави, так і бізнесу", — зазначив експерт.

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додав, що молочна продукція загалом, а також твердий сир, можуть подешевшати влітку через те, що худоба перейде на відкритий випас.

Варто зазначити, що український сир вже дорожчий за імпортний. Зокрема, середня ціна твердого сиру Гауда вітчизняного виробництва в супермаркетах становить близько 587 гривень за кілограм, тоді як імпортний продукт коштує приблизно 398 гривень, що на 30-40% дешевше.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні на тлі стрімкого зростання цін на низку продуктів подешевшали товари з молочного відділу супермаркетів. Мова йде про кефір, сметану та кисломолочний сир.

Раніше стало відомо, що ціни на картоплю нового врожаю 2025 року в Україні поступово знижуються. Основною причиною падіння вартості є збільшення обсягів врожаю.

Нещодавно повідомлялося, що ціна на молоко у липні 2025 року буде формуватися під низкою взаємопротилежних чинників. Через недостатні обсяги високоґатункового молока на внутрішньому ринку, а також відсутність ефективних програм державної підтримки може зрости закупівельна ціна на молоко.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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