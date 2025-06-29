Україну розжарить до + 38 градусів: коли розпочнеться справжня спека

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 30 червня до 6 липня.

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Коли в Україну увірветься спека / фото: УНІАН

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Якою буде погода наступного тижня

В яких областях України буде найспекотніше

Погода в Україні наступного тижня порадує українців теплом, а ближче до вихідних країну накриє літня спека. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, найсильніше спека спостерігатиметься у південних, центральних областях, а також на Закарпатті. Там місцями повітря розігріватиметься до +35…+38 °С.

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"На початку нового робочого тижня в Україні переважатимуть доволі комфортні погодні умови з температурою близько норми та невеликими короткочасними дощами. Поступово з середини тижня і особливо у вихідні до нас надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова, внаслідок чого суттєво зросте денна температура", - наголосив синоптик.

Погода в Україні 30 червня

У понеділок, 30 червня, вночі в Україні подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, вдень у північних, центральних областях, а також у Криму пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, вдень +21…+26 °С, на півдні та у Криму +26…+31 °С. У північних областях вночі +10...+15 °С, вдень +19...+24 °С.

Погода 30 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 1 липня

У вівторок, 1 липня, в Україні опадів не передбачається, тільки на півночі Лівобережжя можливі невеликі дощі.

Температура повітря вночі очікується в межах +9…+16 °С, вдень +18…+24 °С, у південній частині та на Закарпатті +25…+30 °С.

Погода 1 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 2 липня

У середу, 2 липня, на більшій частині території України опадів не очікується, лише у північних та східних областях вдень можливі короткочасні дощі, подекуди з грозою.

Температура повітря вночі очікується в межах +9…+16 °С, вдень +22…+27 °С, у південних та західних регіонах +27…+31 °С.

Погода 2 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 3 липня

У четвер, 3 липня, на всій території України очікується погода без опадів під впливом області високого тиску.

Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні та на Закарпатті місцями +33…+35 °С.

Погода в Україні 4 липня

У п'ятницю, 4 липня, в Україні утримається малохмарна погода, без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С, у центральних та південних областях +32…+37 °С.

Погода в Україні 5 липня

У суботу, 5 липня, вночі у західних та північних регіонах, вдень також місцями у центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. На решті території переважно без опадів.

Температура повітря в західних та північних регіонах вночі очікується в межах +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С, на решті території країни вночі +17…+22 °С, вдень +30…+38 °С.

Погода в Україні 6 липня

У неділю, 6 липня, у центральних та південних областях пройдуть місцями короткочасні грозові дощі, на решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, вдень +22…+27 °С, на південному сході +29…+35 °С.

Тепловий удар / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода 29 червня буде переважно нестійкою і вітряною. На більшій частині нашої держави будуть йти невеликі, подекуди помірні дощі. А в окремих місцях навіть можливі грози та шквалисті пориви вітру.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що два дні на початку липня температура повітря триматиметься на рівні до +33 градусів.

Водночас, Віра Балабух наголошувала, що погода в Україні найближчими місяцями буде посушливою, а загалом літо в 2025 році буде спекотним.

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