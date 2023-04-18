Диктатор РФ Путін "засвітився" у двох окупованих областях України та безстрашно тиснув усім руки

У країні-агресорці Росії кажуть, нібито глава Кремля відвідав Херсонську та Луганську області.

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Диктатор РФ Путін "засвітився" у двох окупованих областях України/ скрін

У країні-агресорці Росії видали заяву, нібито російський диктатор Володимир Путін відвідав штаби окупаційних військ на загарбаних територіях Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали вранці у вівторок, 18 квітня. Також були поширені відповідні відео.

Пропагандистські ЗМІ в РФ стверджують, нібито російський диктатор Путін "засвітився" на Херсонському напрямку, куди прибув для привітання офіцерів окупаційної армії з Великоднем. При цьому під час відвідин він начебто подарував їм ікону та попросив надати доповідь про "оперативну обстановку".

відео дня

"Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку", – повідомляють пропагандисти РФ.

Зазначається, нібито на базі російських загарбників диктатор РФ заслухав відновленого на посаді командувача повітряно-десантних військ (ПДВ) генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача угрупуванням військ "Дніпро" Макаревича та інших окупантів.

Також пропагандисти повідомляють, що глава Кремля після окупованої Херсонської області вирушив до так званої "ЛНР".

Візит російського диктатора на окуповані території підтвердили на сайті Кремля, зазначивши, нібито Путін прийняв доповіді офіцерів-окупантів про ситуацію на херсонському та запорізькому напрямках і привітав загарбників з Великоднем.

Путін на окупованій частині Херсонської області/ скрін

Як видно з оприлюднених відео, російський диктатор прибув на окуповані українські території на гелікоптері, а далі пересувався автомобілем.

Путін на окупованій частині Херсонської області / скрін

Путін на окупованих українських територіях/ скрін

Війна в Україні

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що війна триватиме, поки є російський диктатор Володимир Путін. Саме нинішній президент країни-агресора РФ – головний протагоніст війни.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країни Великої сімки (G7) повинні переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не досягне своїх цілей.

У той же час засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин навіть почав вимагати у російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив про закінчення війни проти України. Він заявив, що Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій так званій "СВО", бо окупанти вже "досягли запланованих результатів".

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