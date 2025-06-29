Вихід США з НАТО стає реальністю: ЗМІ розкрили, яку головну вимогу висунув Трамп

Американський лідер нагадує про принцип "довіряй та перевіряй" у відносинах з союзниками по НАТО для уникнення проблем.

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Президент США заявляє, що у разі невиконання домовленостей Америка припинить будь-які спільні справи з партнерами по Альянсу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

Трамп погрожує виходом США з НАТО

Він вимагає від членів Альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

США припинять співпрацю, якщо вимоги не будуть виконані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припинять співпрацю з НАТО, якщо країни-члени Альянсу не виконуватимуть домовленості щодо військових витрат. Американський президент зробив відповідну заяву в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп наполягає на збільшенні видатків на оборону до 5% ВВП, що він уже вимагав під час свого першого президентського терміну.

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"Якщо вони не виконують – ми йдемо. Просто не ведемо більше з ними справ," — наголосив президент США.

Він також підкреслив, що довіра в Альянсі важлива, але потрібні гарантії на випадок недотримання домовленостей:

"Довіра важлива але, як кажуть, "довіряй та перевіряй"."

НАТО / Інфографіка: Главред

Останні заяви Трампа - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп прибули на саміт НАТО, де вже провели особисту зустріч і переговори. Про це повідомив Зеленський.

До цього, Дональд Трамп виступив із різкою заявою, застерігши американських політиків, які підтримують подальше ведення війни Україною, що їм варто "стежити за язиком", інакше це може мати для них наслідки.

Крім того, президент США Дональд Трамп на підсумковій пресконференції після саміту НАТО в Гаазі заявив, що прагне завершити війну в Україні, проте поки не обговорював перемир’я із Володимиром Зеленським.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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