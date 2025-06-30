Генштаб натякнув на зміни на фронті: до чого готується агресор

Українські війська відбивають численні атаки ворога, знищуючи техніку та особовий склад окупантів.

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ЗСУ відбили 28 атак на Покровському напрямку, тримають оборону під Лиманом / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Агресор здійснив понад 100 атак на різних напрямках

Українські війська відбили штурми та завдали значних втрат ворогу

Ворог застосовує авіаудари та масовані обстріли позицій ЗСУ

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка, а також у напрямках Володимирівки і Новопавлівки. Авіаудари нанесено по Муравці та Новопавлівці. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ щодо оперативної ситуації станом на 22:00.

За попередніми даними, українські військові ліквідували 138 окупантів, з яких 86 — безповоротно. Знищено один танк, сім автомобілів, три мотоцикли та чотири безпілотники. Крім того, пошкоджено три ворожі мотоцикли.

відео дня

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів у районах Копанок, Надії, Рідкодуба, Греківки, Торського в Серебрянському лісництві, а також у напрямках Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього та Шандриголового. Три боєзіткнення тривають.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили 12 штурмових дій, ще три бої тривають. Ворог завдав сім авіаударів із скиданням 18 керованих бомб та здійснив 288 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито три атаки поблизу Вовчанська, два бої продовжуються. Авіація окупантів нанесла удари КАБами по Синельниковому та Вільхуватці, а НАРами атакувала Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівку.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався витіснити українські підрозділи з позицій у напрямках Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно відбили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби просування ворога біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати оборону в районах Дачного, Торецька, Яблунівки, тривають ще одне боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили вісім атак у районах Мирного, Запоріжжя, Федорівки, Шевченка, Веселого, Новополя та Рівнополя, три бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили дві наступальні дії поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – ворог намагався просунутися біля Кам’янського, один бій триває. Під авіаударом окупантів опинилося Приморське.

На Придніпровському напрямку протягом дня сталося п’ять боєзіткнень.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни штурмують на новому напрямку. Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

Крім того, Українські військовослужбовці контролюють більшу частину острівної зони в заплаві Дніпра в Херсонській області та успішно відбивають спроби російських окупантів висадитися на них, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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