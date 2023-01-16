Є одна вірна ознака: Гіркін розповів, як відрізнити справжнього Путіна від двійника

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у господаря Кремля кілька.
За словами Гіркіна, є одна головна ознака справжнього Путіна - російський диктатор ніколи не з'являється у натовпі.
"Справжній Путін Володимир Володимирович на Різдво один був у Кремлівському храмі. Священики боялися зайвий раз до нього підійти. Напевно, там снайпер сидів і попередив, що розстріляє їх, якщо вони наблизяться ближче за 20 метрів. Ось це справжній Володимир Володимирович, який, коли показують, що він приймає міністрів, він сидить на одному кінці столу і розглядає в бінокль, де там сидять ось ці", - розповів Гіркін.
Терорист додав, що той Путін, який нагороджує орденами, з усіма обіймається і заяви робить, - це двійник господаря Кремля.
"Я одразу коли бачу Путіна у натовпі, я одразу розумію, що мова про двійника. А що базікає двійник, ніхто не знає. Пургу несе", - сказав Гіркін.
Як повідомляв Главред, Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, писав, що здоров'я російського диктатора Володимира Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше будуть використовувати двійника.
Раніше Telegram-канал Генерал СВР писав про те, що в грудні на громадських заходах Путіна заміняв двійник. Путін захворів на грип. Медики порадили йому кілька днів "не напружуватися".
Інші новини:
- Знищено техніку та боєкомплект, загиблих - сотні: Гіркін розкрив деталі "бавовни" у Макіївці
- "Гаага аплодує і починає готувати камеру": Гіркін заявив, що Путін зробив крок до капітуляції
- "Хамська демонстрація невразливості": Гіркін влаштував істерику через призначення Лапіна