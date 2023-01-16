Є одна вірна ознака: Гіркін розповів, як відрізнити справжнього Путіна від двійника

Двійників у господаря Кремля кілька.

Гіркін розповів про двійників Путіна / скріншот

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у господаря Кремля кілька.

За словами Гіркіна, є одна головна ознака справжнього Путіна - російський диктатор ніколи не з'являється у натовпі.

"Справжній Путін Володимир Володимирович на Різдво один був у Кремлівському храмі. Священики боялися зайвий раз до нього підійти. Напевно, там снайпер сидів і попередив, що розстріляє їх, якщо вони наблизяться ближче за 20 метрів. Ось це справжній Володимир Володимирович, який, коли показують, що він приймає міністрів, він сидить на одному кінці столу і розглядає в бінокль, де там сидять ось ці", - розповів Гіркін.

Терорист додав, що той Путін, який нагороджує орденами, з усіма обіймається і заяви робить, - це двійник господаря Кремля.

"Я одразу коли бачу Путіна у натовпі, я одразу розумію, що мова про двійника. А що базікає двійник, ніхто не знає. Пургу несе", - сказав Гіркін.

Гіркін розповів, як відрізнити справжнього Путіна від двійника

Як повідомляв Главред, Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, писав, що здоров'я російського диктатора Володимира Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше будуть використовувати двійника.

Раніше Telegram-канал Генерал СВР писав про те, що в грудні на громадських заходах Путіна заміняв двійник. Путін захворів на грип. Медики порадили йому кілька днів "не напружуватися".

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