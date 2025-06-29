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"У свій День народження": Pivovarov отримав "Заслуженого"

Анна Підгорна
29 червня 2025, 17:39
51
Артему Пивоварову присвоїли звання за заслуги в розвитку країни.
Артем Пивоваров
Артем Пивоваров Заслужений артист України - співак отримав звання / колаж: Главред, фото: facebook.com/pivovarovofficial

Стисло:

  • Pivovarov став Заслуженим артистом України
  • Звання йому присвоїли до Дня конституції

Український співак Артем Пивоваров отримав до Дня народження почесний подарунок: указом президента України №424/2025 його було відзначено державною нагородою - йому присвоїли звання Заслуженого артиста. Новина про це з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва українського гаранта.

Також про це у своєму блозі у Facebook розповів сам Пивоваров. Він опублікував кілька фото: свідоцтво про звання і момент вручення йому "Заслуженого" на Софійській площі.

відео дня

"У День Конституції України та свій день народження Артем Пивоваров отримав почесне звання Заслуженого артиста України від Президента України Володимира Зеленського на Софійській площі! Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!" - написав співак. У коментарях шанувальники вітають його з новим званням.

Артем Пивоваров - Заслужений артист України
Артем Пивоваров Заслужений артист України - співак отримав звання / facebook.com/pivovarovofficial
Артем Пивоваров - Заслужений артист України
Артем Пивоваров Заслужений артист України - співак отримав звання / facebook.com/pivovarovofficial
Артем Пивоваров - Заслужений артист України
Артем Пивоваров Заслужений артист України - співак отримав звання / facebook.com/pivovarovofficial

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Хто такий Артем Пивоваров?

Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

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