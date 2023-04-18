В Одесі таксист вихваляв Путіна і виправдовував зґвалтування українок військовими РФ

Чоловік заявив, що Україні "краще бути з Росією, а не з Європою", тому що це "правильно та економічно вигідно". Ним вже зайнялася СБУ.

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Таксист з Одеси вихваляв диктатора Путіна / скріншот

В Одесі помітили водія таксі, який є затятим прихильником "русского міра" і кремлівського диктатора Володимира Путіна. Крім того, чоловік заперечує звірства російських окупантів в Україні.

Заяви таксиста записала на відео пасажирка, кадри опубліковані в Instagram. Під час розмови чоловік заявив, що Україні "краще бути з Росією, а не з Європою", тому що це "правильно і економічно вигідно", і РФ "ніколи не програвала воєн".

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"Для мене Путін – один з найвидатніших політиків ХХ століття", – заявив таксист.

Крім того він стверджував, що всі повідомлення про військові злочини російських окупантів - це фейк.

Також таксист заявив, що не вважає злочином зґвалтування українських жінок російськими військовими.

"Це (зґвалтування, - ред.) – витрати війни", - сказав чоловік.

Таксист з Одеси / скріншот

Місцевий активіст Дем'ян Ганул розповів, що затятого прихильника "русского міра" вже затримали співробітники СБУ. Йому оголосили про підозру.

"Негідник був встановлений та переданий в СБУ... Таксист отримав підозру за ст. 436-2", - повідомив Ганул у Telegram.

Чоловік перебуває під вартою і чекає на суд.

Довідка. Стаття 436-2 КК - кримінальна відповідальність особи за виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Максимальне покарання - позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв Главред, раніше в Одесі розгорівся мовний скандал - в одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою.

У Грузії суд присяжних у місті Руставі виправдав таксиста, який кинув двох російських туристів на Гомборському перевалі - після того, як між ними виник конфлікт через українські пісні,

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