Курс євро підскочить до 50 грн: в Україні перепишуть ціни на валюту

Точно прогнозувати вартість гривні щодо двох основних світових валют можна буде після 9 липня.

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Долар коштуватиме в діапазоні 41,6-41,9 грн/долар / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Чиновники США своїми руками обвалюють долар

НБУ не зацікавлений у різкій девальвації гривні

Прогнозувати курс гривні можна буде після 9 липня

Курс долара в Україні, ймовірно, збереже свої нинішні позиції. Водночас європейська валюта зросте в ціні. Не виключено, що готівковий євро на тижні подорожчає до 50 гривень.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що нове здешевлення долара пов'язане з фінансовою політикою адміністрації США, а саме - з торговельними війнами і змінами в податковій системі країни. Другий фактор - свіжа публікація статистичних даних про негативні тенденції в економіці Сполучених Штатів, пише ТСН.

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"Образно кажучи, чиновники США своїми руками обвалюють долар. Наприклад, якщо буде ухвалено зміни до закону про податки для великого бізнесу, то федеральний борг США зросте ще на 3,8 трильйона доларів на рік. Схиляюся до думки, що спадний тренд для долара продовжиться, співвідношення котирувань пари долар-євро також зросте, тому не виключено, що в Україні вже на початку липня буде курс 50 грн за євро", - сказав Пендзин.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський прогнозує, що на поточному тижні падіння долара до євро має припинитися. Зміцненню долара сприяє підписання 27 червня угоди між США і Китаєм про взаємовигідне економічне співробітництво і припинення "митної війни" між ними.

"Але для українців це означатиме тільки те, що євро до гривні не буде так швидко дорожчати", - сказав він.

На думку Забловського, курс гривні щодо долара визначатиме НБУ. Оскільки Нацбанк не зацікавлений у помітній девальвації української валюти, то долар коштуватиме в діапазоні 41,6-41,9 грн/долар.

​Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що прогнозувати вартість гривні щодо двох основних світових валют можна буде після 9 липня, тобто поки не проясниться ситуація зі збільшенням Сполученими Штатами торгових мит для країн ЄС.

"Цього тижня Нацбанк штучно утримуватиме курс долара на нинішньому рівні, значні золотовалютні резерви це дозволяють. Не виключаю, що готівковий євро на тижні подорожчає до 50 гривень, якщо долар і далі падатиме на світових ринках", - сказав Шевчишин.

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, 27 червня курс американського долара в українських банках залишився на рівні попереднього дня 41,85 грн. Водночас середній курс євро в банках перетнув 49 гривень і зріс на 10 копійок, досягнувши позначки 49,10 грн.

Екс-член ради НБУ Віталій Шапран пояснив, коли чекати різкого стрибка на ринку валют. Якщо на зовнішніх ринках долар починає слабшати, зокрема й через масову емісію доларів, це має позначатися і в Україні, вважає експерт.

Економіст Олександр Хмелевський дав оптимістичний прогноз, що в липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Він висловив припущення, що на міжбанківському валютному ринку долар торгуватиметься в межах 41,3-42,5 грн, а євро - 47,0-49,0 грн.

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