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Дрони стали більш смертоносними: розкрито нову тактику масованих ударів РФ

Олексій Тесля
29 червня 2025, 18:16
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Тепер двигун БпЛА захищений бронею, стійкою до кулеметного вогню, а паливні баки перенесли з крил.
Атака дронів, сили ППО
ЗСУ відбивають атаки дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

Головне:

  • Модернізації дронів "Шахед" значно підвищили їхню живучість
  • Деякі моделі "Шахедів" тепер оснащуються суббоєприпасами

Модернізації, проведені на дронах "Шахед", значно підвищили їхню живучість. Раніше для знищення такого БПЛА було достатньо одного влучання в двигун або крило, проте тепер його двигун захищений бронею, стійкою до кулеметного вогню.

Крім того, паливні баки перенесли з крил всередину корпусу, що знизило ймовірність вибуху при пошкодженні, повідомляє Forbes.

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Деякі моделі "Шахедів" тепер також оснащуються суббоєприпасами, які скидаються під час польоту. Це дає змогу наносити удари по ширшій площі та ефективно вражати скупчення військ або вразливі позиції.

За інформацією видання, українські бійці фіксували застосування таких дронів у Харківській і Сумській областях. Військові зазначали, що звук падіння "Шахеда" часто не чути, а вибух може статися лише через 20 хвилин після початку польоту, що робить його особливо небезпечним.

Окупаційні сили також застосовують нову схему запуску: запускають "Шахеди" парами - один летить на малій висоті, інший - значно вище. Поки ППО або мобільні групи знищують нижній дрон, верхній може залишитися непоміченим і успішно долетіти до цілі.

Дрони стали більш смертоносними: розкрито нову тактику масованих ударів РФ
/ Главред

Крім того, росіяни почали використовувати зв'язки дронів, комбінуючи "Шахеди" з баражувальними боєприпасами "Ланцет". У момент наближення "Шахедів" до українських позицій "Ланцет" завдає удару по розрахунках ППО або мобільних вогневих групах, ускладнюючи їхню роботу.

Через свої невеликі розміри "Ланцет" важче помітити і вразити, особливо зі стрілецької зброї. Таким чином він забезпечує прикриття "Шахедам", збільшуючи їхні шанси на успішне ураження цілі.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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