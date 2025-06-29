"Я зробив перший крок": Потап уперше зізнався у зраді

На тлі чуток про проблеми у стосунках із Настею Каменських Потапенко розповів про глибокі почуття.

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Потап і Настя Каменських - артист розповів, як почався їхній роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

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Як розвивався їхній роман до розлучення Потапенка з Горовою і весілля у 2019 році

Потап і Настя Каменських довгий час були для широкої аудиторії лише творчим дуетом: час від часу їм приписували роман, але на той момент одружений артист волів не коментувати природу стосунків із колегою. Тому весілля зірок 2019 року здивувало багатьох.

І лише шість років по тому Олексій Потапенко зізнався - кохання між ним і Каменських справді спалахнуло, коли він був ще офіційно одружений. Він зробив перший крок і вона не змогла протистояти своїм почуттям.

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"Спочатку ми дуже не сподобалися одне одному. Я для неї був екстравагантним, зухвалим, вона для мене була високої думки про себе. Але потім я зрозумів, що це помилкове судження, тому що вона просто дуже багато часу провела за кордоном. Вона виросла в Італії, і вона поводиться досі так. Тоді вона здавалася мені іншою. Приблизно через чотири роки в нас закрутилося кохання і ми закохалися. А що було потім - ви всі знаєте. Я ж чоловік. Я зробив перший крок, а вона тоді не відмовила", - розповів у бесіді з молдавським журналістом Доріном Галбеном Потап.

Потап і Настя Каменських - артист розповів, як почався їхній роман / Скриншот YouTube

Олексій Потапенко та Ірина Горова були офіційно одружені з 1999 по 2014 рік (останні п'ять років не жили разом - прим. редактора). Дует Потапа і Насті Каменських з'явився 2006 року, а 2010 року між артистами почався роман. До і після розлучення Потапенка і Горової Олексій і Настя намагалися приховувати свої почуття.

"Ми ж артисти - ми вміємо приховувати. З Настею у нас так вийшло, що ми просто хотіли, щоб все, що відбувається між нами, було все нашим, щоб залишалося наше всередині. Тому що щойно це стає надбанням громадськості, щойно про це починають говорити дуже часто - це руйнується. Кохання має бути десь там, усередині, за зачиненими дверима", - каже Потап.

Потап і Настя Каменських - артист розповів, як почався їхній роман / instagram.com/realpotap

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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