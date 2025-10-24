Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світла

Особливо небезпечною така ситуація може стати для літніх людей, які можуть забути вимкнути плиту або заснути, не помітивши відновлення подачі газу.

В Україні не виключені можливі обмеження газопостачання за графіками, аналогічними віяловим відключенням електроенергії. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів про можливі ризики.

За словами експерта, плани дій на випадок перебоїв із газом розробляли ще у 2022-2023 роках у структурі "Нафтогазу". Це підтверджує, що влада розглядає такий сценарій як реальний.

Чому ситуація з газом куди небезпечніша, ніж з електрикою

Корольчук попередив, що можливі відключення газу несуть пряму загрозу життю і безпеці громадян.

"Адже далеко не у всіх сучасні плити з автоматичним вимкненням. Уявіть: людина поставила борщ, газ вимкнули, потім подачу відновили - а вогонь знову загорівся. Людина цього навіть може не помітити", - пояснив експерт в інтерв'ю Главреду.

Особливо небезпечною така ситуація може стати для літніх людей, які можуть забути вимкнути плиту або заснути, не помітивши відновлення подачі газу.

Обмеження можуть бути реалізовані через зниження тиску

Експерт також описав, який технічний вигляд може мати обмеження подачі газу в будинках.

У багатоквартирних будинках подачу газу можна перекрити вентилем.

У приватних будинках найімовірніший сценарій - зниження тиску в системі. У такому разі газ на плиту надходитиме, але котли опалення можуть перестати запускатися, що призведе до відсутності тепла.

Як підготувати будинок до опалювального сезону / Інфографіка: Главред ​

Відключення будуть складно реалізувати

Корольчук підкреслює, що автоматизувати процес буде вкрай складно, і на місцях доведеться задіяти фахівців.

"Технічно це можливо - просто перекрити вентиль і все. Але навіть якщо відключати подачу погодинно, це вже питання не лише технічне, а й фізичне - адже на місцях мають бути люди, які виконуватимуть ці дії", - додав Корольчук.

Україна може з відключеннями газу. При цьому наслідки газових обмежень несуть значно більший ризик для життя громадян.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Атаки РФ на газову інфраструктуру України

Газова інфраструктура України з початку 2025 року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних і безпілотних ударів країни-агресора РФ. Російські атаки по Україні за останні дні знищили понад половину видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів США) на імпорт палива, щоб пережити зиму.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, масований російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня призвів до втрати приблизно 60% видобутку газу в країні.

Як писав Главред, після атаки в ніч на 3 жовтня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що росіяни намагаються зірвати опалювальний сезон в Україні.

У ніч на 22 жовтня Полтавська область була атакована російською окупаційною армією. Під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості.

Україна може досить комфортно пройти опалювальний сезон. "Нафтогаз" уже почав отримувати кредити від держбанків, отже, є кошти на закупівлю газу. Технічно імпорт можливий, газ у Європі є, ціни на нього стабілізувалися - приблизно близько 400 доларів за тисячу кубометрів. Єдина постійна проблема і ризик України - це Російська Федерація.

Заклики відкласти початок опалювального сезону є необґрунтованими: думка експерта

Директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що жодних серйозних технічних перешкод для початку опалювального сезону немає, але державі доведеться витратити більше на імпорт газу.

"Якщо буде холодно, місцева влада не слухатиме закликів до відтермінування, а просто підключатиме опалення", - сказав він.

За словами Сергієнка, заклики відкласти подачу тепла в будинки є популістськими. Коли температура знижується, люди все одно починають опалювати приміщення.

"Ви заощадите на газі, але енергосистема буде споживати електрику в підвищеному обсязі", - пояснив він РБК-Україна.

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

