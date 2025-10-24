Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світла

Анна Ярославська
24 жовтня 2025, 11:25
94
Особливо небезпечною така ситуація може стати для літніх людей, які можуть забути вимкнути плиту або заснути, не помітивши відновлення подачі газу.
Газ, опалення, ДержНС
Відключення газу несуть пряму загрозу життю українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДержНС

Коротко:

  • Відключення газу вкрай небезпечні та можуть призвести до трагедій
  • Основний ризик - відновлення подачі газу без контролю може спричинити витоки та пожежі
  • Обмеження, найімовірніше, буде реалізовано через зниження тиску

В Україні не виключені можливі обмеження газопостачання за графіками, аналогічними віяловим відключенням електроенергії. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів про можливі ризики.

За словами експерта, плани дій на випадок перебоїв із газом розробляли ще у 2022-2023 роках у структурі "Нафтогазу". Це підтверджує, що влада розглядає такий сценарій як реальний.

відео дня

Чому ситуація з газом куди небезпечніша, ніж з електрикою

Корольчук попередив, що можливі відключення газу несуть пряму загрозу життю і безпеці громадян.

"Адже далеко не у всіх сучасні плити з автоматичним вимкненням. Уявіть: людина поставила борщ, газ вимкнули, потім подачу відновили - а вогонь знову загорівся. Людина цього навіть може не помітити", - пояснив експерт в інтерв'ю Главреду.

Особливо небезпечною така ситуація може стати для літніх людей, які можуть забути вимкнути плиту або заснути, не помітивши відновлення подачі газу.

Обмеження можуть бути реалізовані через зниження тиску

Експерт також описав, який технічний вигляд може мати обмеження подачі газу в будинках.

У багатоквартирних будинках подачу газу можна перекрити вентилем.

У приватних будинках найімовірніший сценарій - зниження тиску в системі. У такому разі газ на плиту надходитиме, але котли опалення можуть перестати запускатися, що призведе до відсутності тепла.

Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світла
Як підготувати будинок до опалювального сезону / Інфографіка: Главред ​

Відключення будуть складно реалізувати

Корольчук підкреслює, що автоматизувати процес буде вкрай складно, і на місцях доведеться задіяти фахівців.

"Технічно це можливо - просто перекрити вентиль і все. Але навіть якщо відключати подачу погодинно, це вже питання не лише технічне, а й фізичне - адже на місцях мають бути люди, які виконуватимуть ці дії", - додав Корольчук.

Україна може з відключеннями газу. При цьому наслідки газових обмежень несуть значно більший ризик для життя громадян.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Атаки РФ на газову інфраструктуру України

Газова інфраструктура України з початку 2025 року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних і безпілотних ударів країни-агресора РФ. Російські атаки по Україні за останні дні знищили понад половину видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів США) на імпорт палива, щоб пережити зиму.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, масований російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня призвів до втрати приблизно 60% видобутку газу в країні.

Як писав Главред, після атаки в ніч на 3 жовтня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що росіяни намагаються зірвати опалювальний сезон в Україні.

У ніч на 22 жовтня Полтавська область була атакована російською окупаційною армією. Під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості.

Україна може досить комфортно пройти опалювальний сезон. "Нафтогаз" уже почав отримувати кредити від держбанків, отже, є кошти на закупівлю газу. Технічно імпорт можливий, газ у Європі є, ціни на нього стабілізувалися - приблизно близько 400 доларів за тисячу кубометрів. Єдина постійна проблема і ризик України - це Російська Федерація.

Заклики відкласти початок опалювального сезону є необґрунтованими: думка експерта

Директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що жодних серйозних технічних перешкод для початку опалювального сезону немає, але державі доведеться витратити більше на імпорт газу.

"Якщо буде холодно, місцева влада не слухатиме закликів до відтермінування, а просто підключатиме опалення", - сказав він.

За словами Сергієнка, заклики відкласти подачу тепла в будинки є популістськими. Коли температура знижується, люди все одно починають опалювати приміщення.

"Ви заощадите на газі, але енергосистема буде споживати електрику в підвищеному обсязі", - пояснив він РБК-Україна.

Інші новини:

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

газ опалювальний сезон Юрій Корольчук новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

12:35Синоптик
Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:16Україна
Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Останні новини

12:58

В Україні серйозний дефіцит газу: нардеп закликав відкласти початок опалювального сезону

12:55

Урожай буде через місяць: як виростити полуницю вдома на підвіконні

12:50

Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю - розслідування

12:47

У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

12:35

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

12:16

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:10

Прийдуть біди, нещастя та проблеми: у які роки не можна святкувати День народження

Реклама
12:00

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

11:57

Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

11:56

Партія Порошенка на 5 років "окупувала" приміщення в центрі Києва і заробляла на суборенді - військовий про виселення "Євросолідарності"

11:47

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

11:44

Вигляд дивує багатьох: в Україні знайшли незвичний, але дуже рідкісний грибВідео

11:38

Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

11:29

Телемарафон "Єдині новини": ключові підсумки з початку мовлення

11:25

Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світлаВідео

11:24

"Вона покинула проєкт": учасниця "Холостяка" злила правду про шоу

11:17

"Точаться бої за кожен двір": у ЗСУ сказали, де на фронті загострюється ситуація

11:02

День зимового сонцестояння 2025: коли буде та чого категорично не можна робити у цю дату

Реклама
10:53

Київ під тиском: в США розповіли, як Трамп добивається мирних переговорів

10:41

Найманці закінчились, РФ відправляє на фронт штурмові роти з жінок - Атеш

10:34

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

10:33

"Жив з повіями": Бєдняков передав уїдливий привіт зрадниці Тодоренко

10:28

Одні регіони заливатиме дощами, а в інших буде потепління: прогноз погоди на вихідні

10:23

Шкаралупа "злітатиме" сама: що треба додати у воду під час варіння яєць

10:20

У РФ помер легендарний КВНщик із П'ятигорська

10:03

Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ

09:58

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:48

Зірка "Жіночого Кварталу" показала свого бойфренда - подробиці

09:45

Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

09:08

Всупереч усьому: знаки зодіаку, які чинять по-своєму і не дотримуються правил

08:42

Частина росіян залишилася без світла: вночі дрони атакували дві області РФВідео

08:22

Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків

08:10

Провал РФ на фронті та втрати окупантів у жовтніПогляд

07:40

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

06:57

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдетьсяВідео

06:21

Грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті КремляПогляд

Реклама
05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВідео

04:56

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

04:34

Неприємний запах зникне з холодильника за три години: що треба зробити

04:00

"Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої акторки

03:30

Доля готує подарунок: трьох знаків зодіаку скоро чекає сплеск достатку

02:45

"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення

02:02

Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдетьсяВідео

00:25

ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

23 жовтня, четвер
23:12

Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти