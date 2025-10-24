Частина росіян залишилася без світла: вночі дрони атакували дві області РФ

Безпілотники помітили в Московській та Ростовській областях.

Атака дронів на Московську область / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

У Красногорську дроня нібито врізався в житловий будинок

У Новашахтинську близько 1,5 тисячі осіб залишилися без електропостачання

У ніч на 24 жовтня в Росії прогриміли вибухи. Країну-агресор атакували дрони.

У результаті частина жителів Ростовської області залишилася без світла. У Московській області, за даними місцевої влади, є постраждалі та руйнування.

Атака на Московську область

У Красногорську Московської області БПЛА влучив у квартиру. Як повідомив місцевий губернатор Андрій Воробйов, п'ятеро людей, зокрема дитина, постраждали.

"Близько двох годин тому в Красногорську внаслідок атаки БПЛА зазнав пошкоджень житловий будинок на бульварі Космонавтів. Дрон залетів у квартиру на 14-му поверсі. Постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина. Чотирьох оперативно доправлено до лікарень, де їм надається необхідна медична допомога", - повідомив Воробйов.

За його словами, троє дорослих і дитина госпіталізовані. У дорослих - черепно-мозкові травми, переломи та осколкові поранення, у дитини - вивих коліна і легкі травми гомілки.

Наслідки атаки дронів на РФ / Фото: t.me/astrapress

Московську область атакували дрони / Фото: t.me/astrapress

Дивіться відео - У Мережі показали момент вибуху в підмосковному Красногорську:

Атака на Ростовську область

Близько 1,5 тисяч людей залишаються без світла в Новошахтинську Ростовської області через пожежу після атак БПЛА.

Губернатор Ростовщини Юрій Слюсар заявив, що вночі "сили і засоби ППО відбили масовану повітряну атаку, знищивши та перехопивши БПЛА в Таганрозі, Новошахтинську, Красносулинському, М'ясниківському, Кам'янському, Зімовниківському, Тарасівському, Міллерівському, Куйбишевському та Шолоховському районах".

Сталося кілька загорянь. Постраждалих немає.

У Новошахтинську через пожежу без електроенергії залишилися багатоквартирні будинки, дитячий садок і технікум.

"Вночі аварійні служби провели перепідключення на резервні лінії, і в частини споживачів світло з'явилося. Але поки що без енергопостачання залишається близько півтори тисячі осіб. Відновленням їхнього енергопостачання фахівці займуться у світлий час доби", - заявив Слюсар.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що 111 українських БПЛА було збито за ніч над РФ і анексованим Кримом.

Атака дронів на Україну в ніч на 24 жовтня

Як писав Главред, у ніч на 24 жовтня російські війська ударними дронами атакували Україну.

У Херсоні один "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.

У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури. Без світла залишилися 19 населених пунктів.

Як повідомили в ОВА, було атаковано об'єкти критичної інфраструктури на території Новоукраїнського району. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Куди потрібно бити ЗСУ, щоб похитнути владу в РФ: думка експерта

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що ЗСУ мають завдавати ударів по центрах ухвалення рішень у РФ - таких як Кремль і телецентр Останкіно. Такі атаки можуть мати сильний емоційний та політичний ефект на російське суспільство. Однак реальну військову користь принесли б удари по заводах, нафтопереробних підприємствах і військовій інфраструктурі Росії.

"Треба бити по Кремлю і Останкіно, тому що це центри ухвалення рішень і військові об'єкти. Завдаючи ударів по них, ми не порушимо міжнародне законодавство", - сказав Гетьман під час чату на Главреді.

На його думку, демонстрація вразливості символічних або центрових об'єктів могла б підірвати образ влади.

