Газовидобуток зазнав наймасштабнішої атаки: Свириденко розкрила план РФ на зиму

Руслана Заклінська
3 жовтня 2025, 16:25оновлено 3 жовтня, 16:57
Прем'єр-міністр України заявила, що Росія намагається зірвати опалювальний сезон.
Газовидобуток зазнав наймасштабнішої атаки: Свириденко розкрила план РФ на зиму
РФ здійснила найбільшу атаку по газовій промисловості України / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Головне:

  • Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру
  • Атака спрямована на зрив опалювального сезону
  • Перебоїв зі світлом українцям не уникнути

У ніч проти 3 жовтня російські війська здійснили наймасштабнішу з початку повномасштабного вторгнення атаку по газовидобувній інфраструктурі України. Під удар потрапили об’єкти у Харківській та Полтавській областях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Росіяни тероризують цивільне населення і намагаються зірвати опалювальний сезон. Дякую всій команді Нафтогазу за сміливість, постійну роботу - навіть в найскладніших умовах загроз з боку ворога", - наголосила вона.

За її словами, російські війська випустили по Україні 35 ракет, серед яких і балістичні, а також атакували 60 дронами. Попри масштабну атаку, як наголосила Свириденко, ключове - ніхто з людей не загинув.

У компанії "Нафтогаз України" підтвердили, що це найбільший удар по газовидобувній галузі за останні два з половиною роки. Внаслідок атаки пошкоджено низку ключових об’єктів, частина руйнувань є критичною.

"Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку", - підкреслив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

До ліквідації наслідків обстрілів залучені рятувальники ДСНС та фахівці "Нафтогазу". Корецьки наголосив, що фахівці вже працюють на місцях ударів, оцінюють масштаби руйнувань і роблять усе можливе, аби якомога швидше відновити роботу пошкоджених об’єктів.

Чи будуть проблеми з електроенергією в Україні

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина в ефірі День.LIVE заявила, що перебої зі світлом цієї зими неминучі, до них потрібно готуватися. За її словами, майбутній опалювальний сезон буде непростим через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Потрібні генератори. Місцева влада повинна відшукувати кошти. Ми, як депутати, привозимо партії цих генераторів і для наших лікарень, і для наших шкіл. І кожен на своєму місці повинен працювати над тим, щоб генератори були, щоб готуватися до цих обстрілів", - сказала вона.

Удари Росії та відповіді України - думка експерта

Політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що РФ заздалегідь готувалася до масованих атак по цивільній інфраструктурі України - енергетичних об’єктах, системах водопостачання та інших сферах. Водночас, за його словами, Україна також готова завдавати ударів у відповідь.

"Йдеться радше про балансування ситуації. Адже, як зазначав сам Трамп, не можна воювати тоді, коли гра постійно йде лише в одні ворота. Це необхідно для того, щоб і росіяни зрозуміли: головні наслідки спрямовані не стільки проти населення, скільки проти їхньої армії та фінансово-економічного блоку. Думка пересічних росіян тут вторинна. Проте вони також зрозуміють, що саме дії Путіна й його ініціативи штовхають Російську Федерацію дедалі глибше у безодню", - заявив Чаленко в коментарі Главреду.

Атака в ніч на 3 жовтня - що відомо

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російські війська атакували Полтавщину та Одесу крилатими ракетами й дронами-камікадзе. У Полтаві та Лубенському районі пролунали вибухи, частина ракет була балістичними "Іскандерами-М".

Також під атакою опинилися Дніпро та Харківщина. Окупанти запустили "Шахеди", 6 балістичних "Іскандерів-М" і близько 20 крилатих ракет по Полтавщині та Харківській області. Основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, у Нововодолазькій громаді Харківщини дрон РФ спричинив масштабну пожежу на агропідприємстві. Знищено 8 тваринницьких приміщень площею понад 13,6 тис. м², загинуло близько 13 тисяч свиней, поранено працівника.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

