Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Подано до суду": Клименко особисто взявся за справу в нападі на ансамбль "Гуцулія"

Еліна Чигис
8 грудня 2025, 22:12
114
Зловмисникам повідомили про підозру.
Напад на ансамбль
Напад на ансамблю "Гуцулія" - що відповіла поліція / фото: t.me, Ігор Клименко, скрін відео

Ви дізнаєтеся:

  • Ігор Клименко відреагував на напад ансамблю "Гуцулія"
  • Як він ставиться до реакції поліції охорони

Національна поліція України встановила особи чотирьох учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія".

Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці в соцмережах, фігурантам повідомили про підозру в хуліганстві.

відео дня

"Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Це юні хлопці: двом - по 21 рік, іншим - 17 і 18 років. Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Одному з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативою поліції подано до суду і щодо інших фігурантів", - зазначив Клименко.

Реакція Ігоря Клименка
Реакція Ігоря Клименка / фото: скрін t.me, Ігор Клименко

Повідомляється і про з'ясування із поліцією охорони.

"Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події - за цим фактом працює Головна інспекція", - додав міністр.

Також він очікує на доповідь керівництва Нацполіції.

"Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це - злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, напад на артистів відбувся в ніч на 7 грудня у Львівській області. Молодики поставилися зухвало не тільки до членів ансамблю "Гуцулія", а й до поліції охорони.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, відома співачка Анжеліка Рудницька висловилася щодо Таїсії Повалій та Ані Лорак, які перейшли на бік терористичної Росії. Анжеліка зазначила, що заяви Повалій викликають у неї огиду.

А також актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк відправив додому відразу двох учасниць після побачення з ним. Як стало відомо, ще до церемонії троянд додому поїхали учасниця Оля Дзундза та Оксана Шанюк.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ігор Клименко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Території в обмін на мир: про що Україна домовилась із США та яка доля ЗАЕС

Території в обмін на мир: про що Україна домовилась із США та яка доля ЗАЕС

22:28Війна
Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:30Війна
Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

Останні новини

22:53

Дуже "ненажерливі" моделі: ТОП-5 авто, які розчаровують власників витратою пального

22:51

Хто може очолити "Динамо": експерт назвав ідеального кандидата на посаду тренера

22:50

Ігор Коломойський знову запрошує на судові засідання

22:41

"Я дівчинка": Даша Квіткова зробила зізнання про заміжжя

22:28

Території в обмін на мир: про що Україна домовилась із США та яка доля ЗАЕС

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
22:12

"Подано до суду": Клименко особисто взявся за справу в нападі на ансамбль "Гуцулія"

21:30

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:04

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:02

Ексдружини Тома Круза об'єдналися заради його ексгерлфренд - ЗМІ

Реклама
20:59

Потрібна лише одна ложка: простий прийом для прання, який повертає речам яскравість

20:40

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

20:16

Люди, народжені в ці місяці, занадто креативні для офісної роботи

20:10

З яким пробігом найкраще купувати вживане авто - експерт назвав "золотий середину"

19:56

Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

19:46

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для УкраїниВідео

19:28

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

19:10

ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

19:10

Які результати в окупантів за перший тиждень грудняПогляд

18:54

"Я був знерухомлений": Козловський зізнався, чи робить ін'єкції ботоксуВідео

18:48

"Війна затягнеться": названо єдиний реальний сценарій досягнення миру

Реклама
18:29

"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

18:17

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

18:02

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

17:58

Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 - хто у списку

17:57

"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

17:41

Водіїв закликали одягати старі шкарпетки на двірники в авто: причина здивуєВідео

17:30

Фільм "Гострі картузи" поверне на екрани Томаса Шелбі - відома дата виходуВідео

17:25

Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

17:25

Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

17:10

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилятьФото

16:56

Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

16:49

Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

16:48

"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

16:40

В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки

16:35

Тетяна Даниленко: Головна віддушина Андрія Білецького зараз — його підрозділиВідео

16:32

Повернення "забутого експерта": ексчлен ВККС Козлов знову долучений до конкурсів у судовій системі - ЗМІ

16:26

Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

16:21

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

16:14

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

15:57

Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі: розкрито подробиці

Реклама
15:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартири, немає нічого": Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

15:30

Пара купила будинок вартістю $1 млн, але потрапила в халепу

15:24

Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

15:19

"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

15:10

"Позивний Художник": відомий український митець мобілізувався до лав ЗСУ

14:55

"Перебуває у комі": з'явились невтішні новини про стан Степана Гіги

14:50

Люди раптово почали відмовлятися від сонячних панелей: у чому причини

14:46

"Серйозний проступок": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу занадто рано

14:42

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарного грибного паштету

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти