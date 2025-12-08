"Подано до суду": Клименко особисто взявся за справу в нападі на ансамбль "Гуцулія"

Зловмисникам повідомили про підозру.

https://glavred.net/starnews/podano-v-sud-klimenko-lichno-vzyalsya-za-delo-v-napadenii-na-ansambl-guculiya-10722425.html Посилання скопійоване

Напад на ансамблю "Гуцулія" - що відповіла поліція / фото: t.me, Ігор Клименко, скрін відео

Ви дізнаєтеся:

Ігор Клименко відреагував на напад ансамблю "Гуцулія"

Як він ставиться до реакції поліції охорони

Національна поліція України встановила особи чотирьох учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія".

Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці в соцмережах, фігурантам повідомили про підозру в хуліганстві.

відео дня

"Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Це юні хлопці: двом - по 21 рік, іншим - 17 і 18 років. Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Одному з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативою поліції подано до суду і щодо інших фігурантів", - зазначив Клименко.

Реакція Ігоря Клименка / фото: скрін t.me, Ігор Клименко

Повідомляється і про з'ясування із поліцією охорони.

"Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події - за цим фактом працює Головна інспекція", - додав міністр.

Також він очікує на доповідь керівництва Нацполіції.

"Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це - злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, напад на артистів відбувся в ніч на 7 грудня у Львівській області. Молодики поставилися зухвало не тільки до членів ансамблю "Гуцулія", а й до поліції охорони.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, відома співачка Анжеліка Рудницька висловилася щодо Таїсії Повалій та Ані Лорак, які перейшли на бік терористичної Росії. Анжеліка зазначила, що заяви Повалій викликають у неї огиду.

А також актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк відправив додому відразу двох учасниць після побачення з ним. Як стало відомо, ще до церемонії троянд додому поїхали учасниця Оля Дзундза та Оксана Шанюк.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред