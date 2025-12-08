"Подано до суду": Клименко особисто взявся за справу в нападі на ансамбль "Гуцулія"

Ви дізнаєтеся:
- Ігор Клименко відреагував на напад ансамблю "Гуцулія"
- Як він ставиться до реакції поліції охорони
Національна поліція України встановила особи чотирьох учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія".
Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці в соцмережах, фігурантам повідомили про підозру в хуліганстві.
"Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Це юні хлопці: двом - по 21 рік, іншим - 17 і 18 років. Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Одному з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативою поліції подано до суду і щодо інших фігурантів", - зазначив Клименко.
Повідомляється і про з'ясування із поліцією охорони.
"Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події - за цим фактом працює Головна інспекція", - додав міністр.
Також він очікує на доповідь керівництва Нацполіції.
"Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це - злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання", - зазначив Клименко.
Нагадаємо, напад на артистів відбувся в ніч на 7 грудня у Львівській області. Молодики поставилися зухвало не тільки до членів ансамблю "Гуцулія", а й до поліції охорони.
Про персону: Ігор Клименко
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
