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В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України

Степан Гафтко
13 липня 2024, 18:42
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Аналітики Інституту демографії повідомили, що у найближчі роки кількість населення України за найоптимістичнішими оцінками сягне позначки 35 мільйонів.
В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України
Зменшення населення України / колаж: Главред, фото: УНІАН

За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової у 2033 році у межах кордонів України 1991 року проживатиме максимум 35 мільйонів людей і це за найпозитивніших сценаріїв. Про це повідомляють Економічні новини.

Експерти інституту повідомляють, що очікувати повернення до кількості українців у 52 мільйони у найближчі десятиліття точно не варто. Також вони зазначили, що навіть якщо закінчиться війна і повернуться всі мігранти, то збільшення кількості населення не варто очікувати.

"Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року", – сказала директорка інституту.

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За словами Лабінової, залучення великої кількості мігрантів піднімає питання про інтеграцію цих людей у суспільство та створення умов для їхнього комфортного проживання і працевлаштування.

Водночас із цим Україні буде необхідно залучати працівників з інших країн, скоріш за все із малорозвинених, щоб перекрити всі необхідні робочі місця.

Також в Інституті демографії запевняють, якщо у майбутньому після закінчення війни в Україні створять позитивні умови для розвитку молоді та для створення нових робочих місць, то можливо очікувати на позитивні ддемографічні зміни та збільшення населення.

Війна в Україні та її вплив на населення

Нещодавно в ГУР прокоментували масований удар РФ, внаслідок якого російські ракети вдарили по лікарнях у Києві. Там зазначили, що росіяни відчують на собі відповідь, яка обов'язково буде.

Напередодні розвідники Головного управління розвідки Міноборони України спільно з аеророзвідниками 45-ї окремої артилерійської бригади знищили на два об’єкти російських загарбників на окупованій частині Донецької області.

Раніше стало відомо, що по цілях російських окупантів було завдано серію успішних FPV-ударів українськими розвідниками.Операція була проведена операторами підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Ghost".

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