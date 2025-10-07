Меркель назвала винних у повномасштабному вторгненні РФ - у Зеленського відповіли

Подоляк розкритикував політику Меркель, наголосивши, що її курс фактично сприяв посиленню Росії та підготовці Путіна до війни проти України.

Меркель назвала винних у війні Росії проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що сказав Подоляк:

Під час канцлерства Меркель Німеччині підживлювала військову машину Росії

Німеччина проігнорувала напада на Грузію та навіть звинувачувала владу в Тбілісі

ФРН має провести аналіз дій колишньої канцлерки

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель поклала відповідальність за початок повномасштабної війни Росії проти України на Польщу, країни Балтії, Мінські угоди та наслідки пандемії. Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що саме дії Меркель як очільниці німецького уряду сприяли війні в Європі. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Він наголосив, що у роки її канцлерства Німеччина фактично підтримувала Росію, що призвело до посилення агресії Москви. Саме тоді з’явилися "Північні потоки", було скасовано третій енергопакет, а "Газпром" отримав надприбутки, які згодом використав для фінансування війни.

Подоляк підкреслив, що Путін розпочав війну проти України ще у 2014 році, тоді як Меркель говорить про події 2020–2021 років. Саме в цей час Польща та країни Балтії краще усвідомлювали небезпеку з боку Росії як мілітарної держави, що зрештою й призвело до ескалації у 2022 році.

За його словами, на той момент із Кремлем уже не було сенсу вести переговори — необхідно було запроваджувати жорсткі санкції. Натомість Росія продовжувала отримувати значні прибутки завдяки співпраці з Німеччиною.

"Путін напав на Україну в 2014 році. Далі була дивна позиція Німеччини, яка не дозволяла достатньо чітко Європі зафіксувати факт анексії і ввести максимальні санкції проти Росії. Навпаки – Росія з 2014 року продовжувала активно завойовувати європейський ринок", – сказав він.

Подоляк нагадав, що Росія ще у 2008 році здійснила напад на Грузію, проте Німеччина не відреагувала на цю агресію. Навпаки, тоді лунали заяви про нібито провокації з боку Грузії, що, за словами Москви, і стало приводом для вторгнення. Насправді ж російська армія окупувала чужі території, не маючи до них жодних юридичних підстав, так само, як і в Україні.

Він вважає, що Німеччина мала б провести глибокий аналіз того, яку роль Ангела Меркель відіграла у зміцненні позицій Путіна та його рішенні розпочати війну в Європі. Подоляк також зазначив, що саме такі країни, як Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Данія та Норвегія, чітко усвідомлюють реальну загрозу, яку становить Росія, адже сьогодні Путін фактично веде війну проти всієї Європи.

Що цьому передувало

Як раніше писав Главред, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії у 2021 році нібито зірвали спроби врегулювати конфлікт на Донбасі, розв’язаний Росією, і налагодити конструктивний діалог із Москвою. За її словами, саме це могло стати одним із чинників, що спровокували повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це Меркель розповіла в інтерв’ю угорському виданню Partizán.

Вона уточнила, що тоді пропонувала створити новий формат переговорів між Євросоюзом і президентом РФ Володимиром Путіним, однак Естонія, Латвія, Литва та Польща виступили проти, побоюючись відсутності єдності позицій у межах ЄС. На думку Меркель, мир стане можливим лише тоді, коли Європа зможе стати реальним стримувальним чинником і продовжить підтримку України.

"У будь-якому разі, це не здійснилося. Потім я залишила свій пост, а потім почалася [війна, - ред.]", - сказала Меркель.

Крім того, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що пандемія COVID-19 частково вплинула на рішення Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Вона зазначила, що відсутність особистих контактів і прямих переговорів із російським лідером у період пандемії ускладнила можливість досягнення компромісів щодо українського питання.

За словами Меркель, вона не мала змоги зустрічатися з Путіним особисто, оскільки той остерігався коронавірусу, а формат відеоконференцій не дозволяв налагодити ефективний діалог.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

