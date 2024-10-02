Зменшиться в рази: якою буде чисельність населення України в 2051 році - прогноз

Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність та міграцію населення, вказують аналітики.

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До 2051 року чисельність населення України суттєво скоротиться / Колаж Главред, фото: УНІАН

Кабмін затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, де зазначено, що, за прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя НАН, чисельність населення України до 2051 року може скоротитися до 25,2 мільйона осіб. Про це йдеться у відповідній стратегії на сайті уряду.

До основних причин негативної динаміки відносять масштабну міграцію, низьку народжуваність, високий рівень смертності, розбалансування ринку праці та внутрішнє переміщення.

"З урахуванням… викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн. осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн. осіб", - йдеться у документі. відео дня

Зазначається, що під час перепису 2001 року чисельність населення складала 48,5 мільйона осіб, але згодом значно скоротилася.

У стратегії вказують, що під час проведення Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року населення України становило 48,5 мільйона людей.

За даними Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, чисельність населення країни складала:

станом на 1 січня 2022 року – 42 мільйони осіб;

на липень 2024 року – 35,8 мільйона осіб, з яких 31,1 мільйона проживають на територіях, де органи державної влади повністю здійснюють свої повноваження.

За даними ООН за 2022 рік і Держприкордонслужби за 2023-2024 роки, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали 34,39 мільйона осіб, з яких 30,91 мільйона повернулися назад станом на 31 травня 2024 року. Таким чином, 3,48 мільйона українців досі залишаються за кордоном.

Згідно зі звітами Управління верховного комісара ООН у справах біженців, 1,2 мільйона українців виїхали або були депортовані до Росії та Білорусі, що збільшує загальну кількість українців за кордоном до 5 мільйонів. Також до Росії незаконно вивезли щонайменше 19,5 тисячі дітей.

Урядовці переконані, що Україні необхідно ухвалити системне стратегічне рішення для зменшення демографічних ризиків, пом'якшення загроз і забезпечення довгострокового відтворення населення, зокрема підтримки людського капіталу та робочої сили для воєнного стану та відновлення економіки.

Для цього, на думку Кабміну, важливо створити сприятливе середовище для народження і виховання дітей, забезпечивши економічну самодостатність сімей.

Цього можна досягти шляхом задоволення базових потреб, таких як безпека, інфраструктура, доступне житло, охорона здоров'я та створення робочих місць.

Окрему увагу приділяють поверненню українців, які перебувають за кордоном.

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, згідно з останніми даними ЦРУ, Україна посідає перше місце за рівнем смертності та має найнижчий показник народжуваності у світі. Рівень смертності становить 18,6 на 1000 осіб.

За прогнозами Інституту демографії, до 2033 року населення країни в межах кордонів 1991 року може скоротитися до 35 мільйонів, навіть за оптимістичних сценаріїв.

За даними The Wall Street Journal, під час бойових дій Росія та Україна сумарно втратили близько мільйона військових, а кількість загиблих цивільних ще не встановлена.

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