Україна - перша у світі за смертністю й остання за народжуваністю у світі - звіт ЦРУ

Рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником у світі.

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В Україні найвищий рівень смертності у світі - ЦРУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

За статистикою, рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником у світі.

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На другому місці за рівнем смертності перебуває Литва з показником 15,02 смерті на 1000 осіб, а третє місце посідає Сербія, де рівень смертності становить 14,9 на 1000 осіб.

Країна-агресор Росія в цьому списку стоїть на дев'ятому місці: 14 на 1000 осіб. Також до десятки увійшли: Латвія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Молдова та Білорусь.

Статистика смертності та народжуваності / Фото: cia.gov

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський висловив припущення про те, що після закінчення війни проти Росії в Україні можливий демографічний "бум". Український політолог, соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що зростання народжуваності можливе, але, крім часу, є низка проблем, без розв‘язання яких досягти цього буде складніше.

"Щоб відновити населення, Україні може знадобитися не менше 20 років. Та й то, тільки в разі дії західного плану Маршалла, коли зростатиме виробництво, поліпшуватиметься інфраструктура і розвиватиметься соціальна сфера. І тільки якщо війна закінчиться, а люди відчуватимуть, що вона не зможе розпочатися знову, це дасть змогу багатьом сім'ям народжувати дітей", - вважає Небоженко.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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