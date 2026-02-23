Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ може підтримувати нинішній темп війни довше, ніж більшість очікує - Жданов

Дар'я Пшеничник
23 лютого 2026, 11:30
101
За словами експерта, російська оборонна промисловість здатна забезпечувати армію більшістю необхідних озброєнь власними силами.
РФ може підтримувати нинішній темп війни довше, ніж більшість очікує - Жданов
Скільки років Росія здатна ще вести війну з нинішньою інтенсивністю / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот з відео

Головне з новини:

  • РФ може воювати роками завдяки самодостатньому ВПК та імпорту через "сірі" канали
  • Захід продовжує купувати російський уран, що підживлює бюджет Кремля
  • Війна триватиме, доки в РФ не почнеться внутрішній розкол і криза керованості

Росія здатна підтримувати нинішній темп війни значно довше, ніж багато хто очікує. Про це в інтерв'ю Главред заявив військовий експерт, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, який наголошує, що ключовим фактором є майже повна самодостатність російського ВПК та приховані економічні джерела, що продовжують живити воєнну машину Кремля.

відео дня

Самодостатність оборонної промисловості та "паралельні" ринки

За словами експерта, російська оборонна промисловість здатна забезпечувати армію більшістю необхідних озброєнь власними силами. Ті компоненти, яких РФ не виробляє, надходять через партнерів - насамперед Китай - або через "сірі" та "чорні" канали постачання, які продовжують працювати попри санкції.

"Росія може протриматися ще досить довго, бо її ВПК майже самодостатній", - підкреслює Жданов.

Енергетика - не єдине джерело доходів

Жданов звертає увагу на ще один малодосліджений аспект: Захід продовжує купувати у Росії не лише нафту й газ. Зокрема, європейські країни та навіть США залишаються залежними від російського ядерного палива. Половина американських атомних електростанцій працює на урані з РФ - це створює додатковий фінансовий ресурс, який Кремль може спрямовувати на війну.

Ставка Кремля - війна на виснаження

На думку експерта, Москва продовжуватиме війну доти, доки не зіткнеться з внутрішнім розпадом системи управління. Критичним моментом стане ситуація, коли регіональні еліти більше не зможуть утримувати контроль у режимі жорсткої економії, а росіяни почнуть відкрито ставити питання про те, чому їхнє життя у 2021 році було кращим, ніж тепер.

Що це означає для України

Оцінка Жданова свідчить, що швидкого виснаження Росії чекати не варто. Кремль розраховує на довгу дистанцію, а отже, Україні та її партнерам доведеться будувати стратегію протидії з урахуванням того, що війна може тривати роками.

Коли може завершитись війна в Україні

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

За його словами, коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів.

"Перша половина 2027 року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", - зауважив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Зеленський вже говорив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у 2025 році країна-агресорка Росія готувалася до великої наступальної кампанії, однак українському військовому командуванню вдалося зірвати ці плани, зокрема не допустити повного захоплення Донбасу та просування на території ще трьох областей.

Водночас високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала, що Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

12:28Світ
"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

12:23Синоптик
Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

11:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

Останні новини

12:45

Старша дочка Ольги Сумської приголомшила вчинком у РФ - подробиці

12:38

Зірка фільму "Кіборги" більше не холостяк — як виглядає наречена актора

12:28

Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

12:23

"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

11:48

Більше м'яса і їдять менше: які качки найвигідніші для господарства

Війна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на ДніпроВійна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на Дніпро
11:47

Гороскоп на завтра 24 лютого: Стрільцям - сварка, Тельцям - великий успіх

11:46

"Поділюся досвідом": Огнєвіч заговорила про пластичні операції

11:39

"Молюся": сестра Жанни Фріске повідомила про складну хворобу

11:36

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Реклама
11:30

РФ може підтримувати нинішній темп війни довше, ніж більшість очікує - Жданов

11:29

Мстислав Чернов зробив потужну заяву після перемоги російського фільму на BAFTAВідео

11:03

Контингент у Львові не потрібен: Зеленський сказав, де необхідні іноземні військовіВідео

10:54

Магнітна буря вгатила по Україні - коли очікувати на максимальний удар

10:47

Росіяни націлились на ще один обласний центр: розкрито тривожний сценарій

10:24

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

10:21

Не 23 лютого: нова дата Дня захисників та зашитниць

10:19

"Хороша росіянка" Земфіра злякалася українських прапорів і зникла зі сцени — деталі

09:59

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

09:55

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:52

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

Реклама
09:25

"Сам усвідомлює": Олена Мозгова приголомшила зізнанням про руйнування стосунків

09:09

Що робити з озимим часником навесні: поради для великого врожаюВідео

09:01

Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

22 лютого, неділя
23:25

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Реклама
23:21

Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

22:44

Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія ЄгороваВідео

22:25

Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктаторВідео

22:16

"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

21:51

Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

21:38

Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

21:25

Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

21:06

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українцівВідео

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти