РФ може підтримувати нинішній темп війни довше, ніж більшість очікує - Жданов

За словами експерта, російська оборонна промисловість здатна забезпечувати армію більшістю необхідних озброєнь власними силами.

Скільки років Росія здатна ще вести війну з нинішньою інтенсивністю

Головне з новини:

РФ може воювати роками завдяки самодостатньому ВПК та імпорту через "сірі" канали

Захід продовжує купувати російський уран, що підживлює бюджет Кремля

Війна триватиме, доки в РФ не почнеться внутрішній розкол і криза керованості

Росія здатна підтримувати нинішній темп війни значно довше, ніж багато хто очікує. Про це в інтерв'ю Главред заявив військовий експерт, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, який наголошує, що ключовим фактором є майже повна самодостатність російського ВПК та приховані економічні джерела, що продовжують живити воєнну машину Кремля.

Самодостатність оборонної промисловості та "паралельні" ринки

За словами експерта, російська оборонна промисловість здатна забезпечувати армію більшістю необхідних озброєнь власними силами. Ті компоненти, яких РФ не виробляє, надходять через партнерів - насамперед Китай - або через "сірі" та "чорні" канали постачання, які продовжують працювати попри санкції.

"Росія може протриматися ще досить довго, бо її ВПК майже самодостатній", - підкреслює Жданов.

Енергетика - не єдине джерело доходів

Жданов звертає увагу на ще один малодосліджений аспект: Захід продовжує купувати у Росії не лише нафту й газ. Зокрема, європейські країни та навіть США залишаються залежними від російського ядерного палива. Половина американських атомних електростанцій працює на урані з РФ - це створює додатковий фінансовий ресурс, який Кремль може спрямовувати на війну.

Ставка Кремля - війна на виснаження

На думку експерта, Москва продовжуватиме війну доти, доки не зіткнеться з внутрішнім розпадом системи управління. Критичним моментом стане ситуація, коли регіональні еліти більше не зможуть утримувати контроль у режимі жорсткої економії, а росіяни почнуть відкрито ставити питання про те, чому їхнє життя у 2021 році було кращим, ніж тепер.

Що це означає для України

Оцінка Жданова свідчить, що швидкого виснаження Росії чекати не варто. Кремль розраховує на довгу дистанцію, а отже, Україні та її партнерам доведеться будувати стратегію протидії з урахуванням того, що війна може тривати роками.

Коли може завершитись війна в Україні

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

За його словами, коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів.

"Перша половина 2027 року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", - зауважив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Зеленський вже говорив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у 2025 році країна-агресорка Росія готувалася до великої наступальної кампанії, однак українському військовому командуванню вдалося зірвати ці плани, зокрема не допустити повного захоплення Донбасу та просування на території ще трьох областей.

Водночас високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала, що Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

