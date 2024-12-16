Що буде з демографією, якщо війна триватиме ще три роки: тривожний прогноз

За даними Мін'юсту, із січня 2024 року до червня включно в Україні народилося 87 655, а померло 250 972 громадян.

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Демографічна ситуація зараз повністю залежить від ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН,

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Які чинники впливають на погіршення демографічної ситуації в країні

Що буде з населенням України, якщо війна триватиме ще три роки

Демографічна ситуація в стрімко погіршується. Рівень народжуваності вже став найнижчим у світі, а рівень смертності - найвищим. Демограф Олександр Гладун спрогнозував, що буде з населенням України після війни.

У чому причини великої смертності в Україні

За його словами, повномасштабна війна Росії та України триває вже майже три роки, тому не дивно, що рівень смертності збільшується. Ще одне випробування, яке пережила Україна та яке вплинуло на демографічну ситуацію в країні, - це коронавірус. Зокрема, у передвоєнному 2021 році Covid-19 вийшов на друге місце як причина смерті в Україні, передає ТСН.

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Ще один важливий фактор під час війни - масовий виїзд українців за кордон. Переважно це діти та люди працездатного віку.

Люди пенсійного віку переважно залишилися в Україні. Проте вони частіше помирають, бо мають загострення хронічних захворювань, гинуть під час ворожих обстрілів, живуть у постійному стресі та інколи без належного лікування.

Співвідношення смертності та народжуваності жахає

За даними Мін'юсту, із січня 2024 року по червень включно в Україні народилося 87 655, а померло 250 972 громадян.

Гладун зазначив, що хоча б приблизно розрахувати відносний показник смертності на тисячу осіб, неможливо. Оскільки необхідно знати чисельність населення на підконтрольній Україні території за кожен рік - 2022, 2023, 2024. Однак лінія фронту постійно рухається і підконтрольна територія змінюється, тому коректних показників в Україні немає.

Населення України за роками / Інфографіка: Главред ​

Якщо війна в Україні триватиме ще три роки, то це ще більше посилить демографічну кризу.

"Буде гірше, тому що на фронті будуть гинути наші військові, люди будуть помирати під обстрілами під час російських повітряних атак. Адже Росія може обстріляти будь-яке місто України. А ще не забувайте, що в нас відносно стара структура населення - люди мають багато хронічних захворювань і вони загострюватимуться, а це теж підвищуватиме рівень смертності в країні", - пояснив демограф.

Гладун додав, що на смертність населення України впливатимуть психологічні стреси, які значно погіршують фізичний стан людей, а також відсутність адекватного лікування.

"Саме тому демографічна ситуація зараз повністю залежить від ЗСУ. Чим швидше вони здобудуть перемогу, тим швидше можна буде сподіватися на відносне поліпшення демографічної ситуації", - резюмував демограф.

Демографічна ситуація в Україні

Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

Як повідомляв Главред, в Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України у 2051 році. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

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Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

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