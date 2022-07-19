Єрмак розповів, які переговори веде Україна з Росією

Андрій Єрмак / president.gov.ua

Єдине про що Україна домовляється з державою-окупантом – це деблокада українських портів. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".

Глава Офісу президента зазначив, що це - єдині переговори з РФ.

"Вони проходять на рівні наших військових і на рівні Міністерства закордонних справ, але тільки за посередництва ООН", - сказав Єрмак.

Єрмак зазначив, що українська делегація не спілкується з російською, а все робиться за посередництва генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Зерновий коридор і переговори з РФ

Зазначимо, 11 липня президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський і президентом Путіним.

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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